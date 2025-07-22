Ege’de Yepyeni Bir Festival: Milyonfest Didim’e Gitmek İçin 6 Neden

Bu yaz eğlencenin kalbi Ege kıyılarında atıyor! 24-25-26-27 Temmuz tarihlerinde Tavşanburnu Kamp Alanı'nda ilk kez düzenlenecek olan Milyonfest Didim, Türkiye'ye damga vuracak festivallerden biri olacağını kapsamlı programı ve sahne şovları ile bizlere şimdiden kanıtlıyor!

İşte bu festivale katılmanız ve sınırsız eğlenceyi doyasıya yaşamanız için 6 neden!