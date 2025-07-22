Ege’de Yepyeni Bir Festival: Milyonfest Didim’e Gitmek İçin 6 Neden
Bu yaz eğlencenin kalbi Ege kıyılarında atıyor! 24-25-26-27 Temmuz tarihlerinde Tavşanburnu Kamp Alanı'nda ilk kez düzenlenecek olan Milyonfest Didim, Türkiye'ye damga vuracak festivallerden biri olacağını kapsamlı programı ve sahne şovları ile bizlere şimdiden kanıtlıyor!
İşte bu festivale katılmanız ve sınırsız eğlenceyi doyasıya yaşamanız için 6 neden!
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Ege’nin yepyeni festivali Milyonfest Didim başlıyor!
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Ege kıyılarında festival coşkusu!
Efsane bir kadro ile eğlence hiç bitmeyecek!
Oldukça kolay bir şekilde ulaşım sağlayın!
Burada eğlence sadece konserlerle sınırlı değil...
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Yaz bitmeden eğlencenin dibine vurun!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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