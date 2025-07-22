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Ege’de Yepyeni Bir Festival: Milyonfest Didim’e Gitmek İçin 6 Neden

etiket Ege’de Yepyeni Bir Festival: Milyonfest Didim’e Gitmek İçin 6 Neden

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 15:37

Bu yaz eğlencenin kalbi Ege kıyılarında atıyor! 24-25-26-27 Temmuz tarihlerinde Tavşanburnu Kamp Alanı'nda ilk kez düzenlenecek olan Milyonfest Didim, Türkiye'ye damga vuracak festivallerden biri olacağını kapsamlı programı ve sahne şovları ile bizlere şimdiden kanıtlıyor!

İşte bu festivale katılmanız  ve sınırsız eğlenceyi doyasıya yaşamanız için 6 neden!

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Ege’nin yepyeni festivali Milyonfest Didim başlıyor!

Ege’nin yepyeni festivali Milyonfest Didim başlıyor!

Milyon Yapım'ın düzenlediği Milyonfest'lerin namını duymayan yoktur. Düzenlendiği her şehirde yapılan organizasyonlar ile eğlenceye damga vuruyor. Özellikle gerçek hayattan uzaklaşıp, eğlence ve müziğin içine günlerce dalmak isteyenler için bulunmaz bir nimet! Bu yıl da ilk defa, harika bir konumda, 24-25-26-27 Temmuz tarihlerinde Tavşanburnu Kamp Alanı'nda 'Milyonfest Didim' olarak gerçekleştirilecek.

Ege kıyılarında festival coşkusu!

Ege kıyılarında festival coşkusu!

Denize sıfır bir konumda doğal güzellikleriyle öne çıkan Tavşanburnu Kamp Alanı, festival coşkusu yaşamak isteyenler için harika bir fırsat! Özellikle deniz, kum, güneş + festival fikri kulağa oldukça cazip geliyor. Festivale katılmadan önce bir çadır satın alarak, doğanın tam ortasında konaklayarak ruhunuzu dinlendirin. Ya da günübirlik katılarak dinlemek istediğiniz sanatçılarla buluşabilir, festivalin sınırsız eğlencesine ortak olabilirsiniz... Gerçek dünya off, festival on!

Efsane bir kadro ile eğlence hiç bitmeyecek!

Efsane bir kadro ile eğlence hiç bitmeyecek!

Milyonfest Didim'de 4 gün boyunca 2 ayrı sahnede tam 40 sanatçı yer alacak! Çalma listelerimizin gözbebeği olan, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını canlı bir şekilde art arda dinleme fırsatınız olacak. Duygusal şarkılarda gözyaşlarınıza hakim olamayabilir, bir sonraki şarkıda da enerjik ritimlerle kendinizi dans ederken bulabilirsiniz. Şimdiden uyaralım! 

İşte sanatçı listesi: 

24 Temmuz Perşembe

Siyah Sahne

Duman

Feridun Düzağaç

Ayna

Gökçe

Cila

Kırmızı Sahne-

Cem Adrian

Sena Şener

Çağan Şengül

Kıvılcım Ural

Adap

25 Temmuz Cuma

Siyah Sahne

Athena

Gazapizm

Manuş Baba

Can Gox

Hipersona

Kırmızı Sahne

Pinhani

Madrigal

Yedinci Ev

Dilhan Şeşen

Keşif Sahnesi

26 Temmuz Cumartesi

Siyah Sahne

maNga

Umut Kuzey

Eda Baba

Badi Gardi

Siyah Tavşan

Kırmızı Sahne

Dolu Kadehi Ters Tut

Motive

Ufuk Beydemir

Sattas

Esra Zaim

27 Temmuz Pazar

Siyah Sahne

Emre Aydın

Dedublüman

Yeni Türkü

BaBa ZuLa

İlker Pehriz

Kırmızı Sahne

Pentagram

Bulutsuzluk Özlemi

Black Tooth

Deja-Vu

Zırtapoz

Oldukça kolay bir şekilde ulaşım sağlayın!

Oldukça kolay bir şekilde ulaşım sağlayın!

Didim, Ege'nin merkezi noktalarına oldukça yakın. İzmir, Aydın ve çevre illerden de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehirden kaçmak isteyenler ama ne yapacağını kestiremeyenler için harika bir lokasyonda... Yaşayacağınız eğlenceli dolu festival deneyiminin yanında sizin için  unutulmaz bir tatil de olacak.

Burada eğlence sadece konserlerle sınırlı değil...

Burada eğlence sadece konserlerle sınırlı değil...

Milyonfest Didim'de katılımcılar gerçek bir deneyim festivali yaşasın diye sahne programlarının yanı sıra çeşitli aktiviteler ve sosyal alanlarla, günün her anı dolu dolu geçirebilecek. Ben gündüz deniz, kum, güneş takılacağım akşam da konserin tadını çıkarayım diyorsanız, karar sizin! Fakat kamp alanını keşfetmenizi şiddetle öneririz.

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Yaz bitmeden eğlencenin dibine vurun!

Yaz bitmeden eğlencenin dibine vurun!

Yazın bitmesine oldukça az kaldı. Temmuz ayı, 4 gün harika bir festival deneyimi yaşamanız için müthiş bir zamanlama!

Milyonfest Didim sizin için sadece bir festival olmayacak, ayrıca güzel anılar biriktirmek ve yaz ruhunu dibine kadar hissetmek için de muhteşem bir fırsat olacak! O zaman biletinizi kapmak için ne bekliyorsunuz?

Detaylar @yuzdeyuzonline Instagram hesabında!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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