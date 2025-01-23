Efsanelerin İzinde Bir Belgesel “Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes”

2022 yılında, Bluport Film bir Avrupa Birliği projesine dâhil oluyor. Konu ise 'Kültepe’nin 75 Yıllık Kazı Tarihinin Dijitalleştirilmesi'. Ekibin kafasında şu soru vardı: Peki, biz bu sürecin neresinde olacaktık? Cevap çok netti! Kazı ekibi ve yardımcı gruplarla birlikte Kültepe’yle ilgili bugüne kadar -75 yıl- yapılmış olan eylemlere dair ne kadar belge, fotoğraf, ses kaydı, video vs. varsa bunları dijital ortama aktaracaklar ve bize de bu sürecin bir belgeselini oluşturacaklardı. Ekip için süreç oldukça kapsamlı gözüküyordu. Çünkü bu 75 yıllık süreçte yapılan tüm çalışmaları, ekip de kazı ekibiyle birlikte gözden geçirerek, elde ettikleri verileri, nasıl, ne şekilde ve filmin neresinde kullanacaklarını tespit etmeleri gerekiyordu. Tabii tüm bunlar olurken, aynı zamanda belgeselin hikâye akışını da belirlemeye başlamıştı.

Bu akışta ilk plan belki de Erciyes’in gizemli ve ruhsal yapısıydı.

Dağın gizemli ve ruhsal etkileri ile Erciyes

Erciyes Dağı, tarih boyunca insanlık için büyük önem taşımıştır ve çeşitli uygarlıkların yaşadığı bir bölgede yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Erciyes Dağı'nın coğrafi konumu, tarihçesi, kültürel ve mitolojik yönleri, turizm potansiyeli ve Kapadokya bağlantısını detaylı bir şekilde incelemektir. Ayrıca, dağın gizemli ve ruhsal etkileri de üzerinde durulacak konulardan biridir.

Erciyes Dağı, Kayseri ilinde bulunan ve bölgenin en yüksek noktası olan bir volkanik dağdır. Coğrafi konumu, dağın Anadolu'nun ortasında yer almasıyla dikkat çeker. Tarihçesi ise Hititler'den Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu süreçte farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Erciyes Dağı, birçok kültürel ve mitolojik öğeyle de ilişkilendirilmiştir.

Dağ, zirvesinde yer alan Sarıkaya Mağarası ve Aynalıgöl gibi yerlerle birlikte bu açıdan da dikkat çekicidir. Erciyes Dağı, Kayseri ilinin güneyinde, gökyüzüne parmak uzatıyormuşçasına yükselen bir dev olarak karşımızda durur. Bu muazzam dağ, bulunduğu bölgenin en önemli coğrafi yapılarından biri olarak bilinir. Doğu Anadolu ile İç Anadolu’yu el birliğiyle kucaklayan bir konumda yer alması, ona stratejik bir cazibe katmaktadır. Eteklerinde, tarihi bir hazinenin parlayan örneği Kültepe Höyüğü yer alır ve bu yer, dağla birlikte anılarla dolu bir geçmişin tanıklığını üstlenir.