Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Efsanelerin İzinde Bir Belgesel “Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes”

etiket Efsanelerin İzinde Bir Belgesel “Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes”

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
23.01.2025 - 21:29

Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihi, elit bir belgesele konu oldu. Size ondan söz edeceğim. Bu önemli, Türkiye’nin ilk dağ belgeselinden söz ediyoruz. Doğan Tekatlı'nın yapımcılığını, Zafer Geyikçi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes' belgeseli izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Üç bin 917 metre yüksekliğiyle efsanelere konu olan Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihini ve mitolojik dokusunu işleyen belgesel, 16 kişilik ekibin 1,5 yıl süren çalışması sonucu tamamlandı. Erciyes, Asurlu tüccarlardan Hititlere, Roma İmparatorluğu'ndan Kapadokya Krallığı'na kadar birçok medeniyetin kutsal kabul ettiği, gizemlerle dolu bir coğrafya olarak biliniyor. Belgesel, yapay zeka destekli görsel efektler ve çağdaş seslendirme teknikleriyle hazırlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Efsanenin Hikâyesi…

Bir Efsanenin Hikâyesi…

2022 yılında, Bluport Film bir Avrupa Birliği projesine dâhil oluyor. Konu ise 'Kültepe’nin 75 Yıllık Kazı Tarihinin Dijitalleştirilmesi'. Ekibin kafasında şu soru vardı: Peki, biz bu sürecin neresinde olacaktık? Cevap çok netti! Kazı ekibi ve yardımcı gruplarla birlikte Kültepe’yle ilgili bugüne  kadar -75 yıl- yapılmış olan eylemlere dair ne kadar belge, fotoğraf, ses kaydı, video vs. varsa  bunları dijital ortama aktaracaklar ve bize de bu sürecin bir belgeselini oluşturacaklardı. Ekip için süreç oldukça kapsamlı gözüküyordu. Çünkü bu 75 yıllık süreçte yapılan tüm çalışmaları, ekip de  kazı ekibiyle birlikte gözden geçirerek, elde ettikleri verileri, nasıl, ne şekilde ve filmin  neresinde kullanacaklarını tespit etmeleri gerekiyordu. Tabii tüm bunlar olurken, aynı zamanda  belgeselin hikâye akışını da belirlemeye başlamıştı.

Bu akışta ilk plan belki de Erciyes’in gizemli ve ruhsal yapısıydı.

 

Dağın gizemli ve ruhsal etkileri ile Erciyes

Erciyes Dağı, tarih boyunca insanlık için büyük önem taşımıştır ve çeşitli uygarlıkların yaşadığı bir bölgede yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Erciyes Dağı'nın coğrafi konumu, tarihçesi, kültürel ve mitolojik yönleri, turizm potansiyeli ve Kapadokya bağlantısını detaylı bir şekilde incelemektir. Ayrıca, dağın gizemli ve ruhsal etkileri de üzerinde durulacak konulardan biridir.

Erciyes Dağı, Kayseri ilinde bulunan ve bölgenin en yüksek noktası olan bir volkanik dağdır. Coğrafi konumu, dağın Anadolu'nun ortasında yer almasıyla dikkat çeker. Tarihçesi ise Hititler'den Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu süreçte farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Erciyes Dağı, birçok kültürel ve mitolojik öğeyle de ilişkilendirilmiştir. 

Dağ, zirvesinde yer alan Sarıkaya Mağarası ve Aynalıgöl gibi yerlerle birlikte bu açıdan da dikkat çekicidir. Erciyes Dağı, Kayseri ilinin güneyinde, gökyüzüne parmak uzatıyormuşçasına yükselen bir dev olarak karşımızda durur. Bu muazzam dağ, bulunduğu bölgenin en önemli coğrafi yapılarından biri olarak bilinir. Doğu Anadolu ile İç Anadolu’yu el birliğiyle kucaklayan bir konumda yer alması, ona stratejik bir cazibe katmaktadır. Eteklerinde, tarihi bir hazinenin parlayan örneği Kültepe Höyüğü yer alır ve bu yer, dağla birlikte anılarla dolu bir geçmişin tanıklığını üstlenir.

Ruhsal Bir Dağ: Erciyes!

Ruhsal Bir Dağ: Erciyes!

Hem coğrafi hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan bu mekânlar, Erciyes’in çevresine ruh katar ve çatısında yer alan zirvesinde, kaynaktan fışkıran su, bölgenin yaşam kaynağı olur. Bu berrak kaynak suları, dağın sunduğu nimeti birer birer taşırken, bölgenin su kaynakları açısından ne denli kıymetli olduğunu gözler önüne serer. Erciyes, sadece bir dağ değil; tarih ve doğanın dostluk kurduğu bir serüvendir.

 'Dağlar, tarih boyunca sessiz tanıklıklar yapar...' derken, aslında ben Tarihçi Dr. Selin Yılmaz, antik medeniyetlerin izlerini sürerken, bu satırlarda doğanın, insanın ve zamanın kesişim noktasında derin düşüncelerimi kaleme alıyorum. Haydi, geçmişin gölgelerinde kaybolmuş hikayelere hoş geldiniz. 'Zaman, her şeyi unutturur,' diyen tarihçi, ama bir başka sesin yankısı 'ama bazı izler asla silinmez' der. İşte bu ses, yüzyılların bilgeliğini fısıldar.

Medeniyetlerin Buluşma Noktası Erciyes

Erciyes’in zirvesi, kuşkusuz medeniyetlerin buluşma noktasıydı. Zengin kültürlerin çeşitliliğiyle dolu bu dağ, yüzyıllar boyunca pek çok hikayenin barınağı olmuştur. Felsefesi benim ruhumda derin bir yankı uyandırır: 'Geçmiş, sadece tarih kitaplarında değil, yaşamın kendisinde saklıdır…' Bunun derinliğini bir anekdotla paylaşmak isterim: Bir gün, bir grup arkeolog, Erciyes’in eteklerinde heyecanla kazı yapıyorlardı. Toprağın derinliklerinden yükselen taşlar, kaybolmuş medeniyetlerin sesini fısıldıyordu. O an, tarihin sıcak nefesini derin derin hissetmeye başladılar; işte bu, onların ruhlarını sarhoş eden bir andı!

Ve şimdi, kimdi bu tarih zenginliğinin sahibi? O sorunun cevabına gelelim. Erciyes Dağı… Yüksekliği 3,917 metreye ulaşan, Anadolu'nun kalbinde yer alan bu muazzam doğal anıt, antik dönemlerde Hititlerin kutsal kabul ettiği bir mekândı. Frigyalıların efsaneleri burada yankılanıyor, Romalıların yollarında da bir rehber işareti oluyordu. Tarihsel kalıntılar, bölgenin geçmişine dair sonsuz hikayeleri fısıldarken, Bizanslıların ve Osmanlıların da izlerini taşımaktadır.

Bu sadece bir doğal miras değil; zamanın kurak yüzeyinde su gibi akıp giden, aynı zamanda derin kültürel, tarihi bir depo niteliğine sahip olan bu dağ, kuşkusuz hikayelerle doludur. Belki de, çocukluğunda rüzgârın sesini dinleyerek büyüyen bir ruhun, bu dağların derinliklerinde kaleme aldığı hikayeleri kim bilebilir? Bu dağ, sessizce bekleyen anılarla dolu, tarihin en eski saklı sırlarını taşımaktadır. Erciyes Dağı, Anadolu'nun mitolojik ve kültürel dokusuyla da bütünleşmiştir. Hititler'in tanrıçası Kubaba'nın doğduğuna inanılan Sarıkaya Mağarası, bu yönüyle büyük öneme sahiptir. Ayrıca dağ, halk inanışları ve efsanelerinde de sıkça yer almış ve bölgenin kültürel bir sembolü haline gelmiştir. Bu mitolojik ve kültürel yönleriyle Erciyes Dağı, ziyaretçileri etkileyen ve ilgi çeken bir yapıya sahiptir.

Doğal güzellikleriyle Erciyes

Doğal güzellikleriyle Erciyes

Erciyes Dağı, doğal güzellikleriyle doğa turizmi için büyük bir potansiyele sahiptir. Dağın çevresi yürüyüş parkurları, kamp alanları, fotoğrafçılık ve kuş gözlemi için ideal bir ortam sunmaktadır. Ayrıca, dağın eteklerinde bulunan yaylalar ve yüksek rakımlı bölgeler, yayla turizmi için de önemli bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Kış aylarında ise Erciyes, kayak ve snowboard sporları için tercih edilen bir destinasyondur. Zengin kar örtüsü ve modern tesisleri ile kış turizmine büyük katkı sağlamaktadır.

Erciyes Dağı, doğa tutkunları için birçok fırsat sunmaktadır. Dağın eteklerindeki ormanlık alanlar ve zengin bitki örtüsü, doğa yürüyüşleri ve botanik gezileri için uygundur. Ayrıca, dağın zirvesine çıkmak isteyenler için tırmanış rotaları bulunmaktadır. Bölgede ayrıca vahşi yaşamı keşfetmek isteyenler için doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemi aktiviteleri de yapılmaktadır.

Erciyes Dağı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biridir. Kar kalitesi, uzun kayak sezonu ve geniş pist ağı ile kış sporları tutkunlarına mükemmel imkanlar sunmaktadır. Modern otel ve restoranlar, kayak eğitim merkezleri ve kayak ekipman kiralama noktaları da kış turizmi için altyapıyı oluşturmaktadır. Ayrıca, dağın eteklerinde bulunan kayak alanları, snowboard ve kızak aktiviteleri için de idealdir.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde ve çevresinde bulunan yaylalar, yaz aylarında yayla turizmi için popüler destinasyonlardır. Serin iklimi ve temiz havası ile yaylalar, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir mola noktasıdır. Yayla turizmi kapsamında konaklama tesisleri, yöresel lezzetlerin sunulduğu restoranlar ve doğa aktiviteleri için turlar düzenlenmektedir. Dağın eteklerinde bulunan yaylalar aynı zamanda trekking ve kampçılık için de uygun alanlardır.

Kapadokya'nın gizemli mabedi Erciyes

Kapadokya'nın gizemli mabedi Erciyes

Erciyes Dağı, Kapadokya'nın hemen güneyinde yer almaktadır ve coğrafi olarak bu bölgeye oldukça yakındır. Erciyes Dağı'nın yükseltisi, Kapadokya'nın eşsiz coğrafi yapılarına hakim bir konumdadır. Ayrıca, tarihsel olarak da Erciyes Dağı'nın Kapadokya bölgesiyle önemli bağlantıları bulunmaktadır. Bölgenin tarihçesi incelendiğinde, Erciyes Dağı'nın Kapadokya'nın tarihinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu bağlamda, Erciyes Dağı'nın Kapadokya'ya olan coğrafi yakınlığı ve tarihsel bağları oldukça önemlidir.

Erciyes Dağı'nın Kapadokya'ya coğrafi yakınlığı, bölgenin jeolojik ve coğrafi yapısını anlamak adına oldukça önemlidir. Dağın jeolojik oluşumu, Kapadokya'nın benzersiz peri bacaları ve vadilerinin oluşumunda etkili olmuştur. Ayrıca, Erciyes Dağı'nın Kapadokya'ya olan coğrafi yakınlığı, turistler için de bir avantaj oluşturmaktadır. Zira, Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, Erciyes Dağı'nın eteklerinde doğa turizmi faaliyetlerine katılma imkanına sahiptirler.

Erciyes Dağı'nın Kapadokya ile kültürel ve tarihsel bağları, bölgenin tarihöncesinden günümüze kadar uzanan zengin bir mirasa sahip olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, dağın çevresinde yapılan arkeolojik kazılar ve buluntular, bu bağlantıların derinliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Erciyes Dağı'nın Kapadokya ile kültürel bağları, bölgenin mitolojik ve tarihsel hikayelerinde de kendini göstermektedir. Dolayısıyla, Erciyes Dağı'nın Kapadokya'ya olan kültürel ve tarihsel bağları, bölgenin zengin kültürel dokusunu anlamak adına büyük bir öneme sahiptir.

Erciyes Dağı'nın gizemi, insanlar üzerinde uzun zamandır ruhsal etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler, mistik ve doğaüstü algılarla da ilişkilendirilmektedir.

Efsaneler ve mitolojik hikayelerle Erciyes

Efsaneler ve mitolojik hikayelerle Erciyes

Dağın etrafında dolaşan efsaneler ve mitolojik hikayeler, insanların zihinsel dünyalarına derin izler bırakmaktadır. Bunun yanı sıra, dağın yükseklik ve manzarası, insanların ruhsal deneyimlerinde belirleyici olabilmektedir.

Erciyes Dağı, mistik ve mitolojik algılar açısından zengin bir konuma sahiptir. Yıllardır çeşitli kültürlerde kutsal kabul edilen dağ, farklı mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, insanların dağa dair mistik ve doğaüstü duygular beslemesine neden olmaktadır. Erciyes'in bu mistik algıları, bölgenin ruhsal ve zihinsel etkilerine de yansımaktadır.

Erciyes Dağı, insanların ruhsal ve zihinsel durumları üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Dağın manzarası ve yüksekliği, insanların kendilerini küçük hissetmelerine yol açabilirken, aynı zamanda içsel bir dinginlik ve huzur da sağlayabilmektedir. Ziyaretçiler, dağın etkileyici atmosferi altında ruh hallerinde değişiklikler yaşayabilir ve içsel bir dönüşüm deneyimleyebilirler. 

Erciyes Dağı'nın tarihsel önemi ve Kapadokya ile olan bağlantısının göz ardı edilemeyecek derecede önemli olduğu sonucuna varabiliriz. Yapılan araştırmalar, Erciyes'in bölgenin kültürel ve tarihsel dokusuna derin etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Erciyes Dağı'nın turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve tanıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bu potansiyelin Kapadokya'nın turizm alanındaki etkisini artırabileceği de öneriler arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, Erciyes Dağı'nın gizemli ve ruhsal etkilerinin daha detaylı bir şekilde araştırılması ve anlaşılması için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu önerilmektedir. Bu sayede, Erciyes'in mistik ve mitolojik algıları ile ruhsal etkileri daha geniş kitlelere ulaştırılarak, bölgenin turizm potansiyeli artırılabilir ve kültürel zenginliklerin korunması sağlanabilir.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam