Efsaneden Haber Var! Michael Schumacher Kızı Gina'nın Düğününe Katıldı
Efsaneden Haber Var! Michael Schumacher Kızı Gina'nın Düğününe Katıldı
Benetton'la tanınan ve Ferrari ile zirveye çıkan efsane pilot 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken ciddi bir kaza geçirmiş ve ailesi Schumi'nin sağlık durumu hakkında yıllarca sessizliğini korumuştu.
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Ailesi bu kazadan beri basına herhangi bir görüntü vermezken ünlü pilota dair iddialar Alman basınında yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde efsane pilotun kızı Gina-Maria dünya evine girdi. Düğün Schumacher ailesinin Mallorca'daki villasında yapıldı Alman magazin basınına göre Michael da davetliler arasındaydı.
Metro'nun haberine göre Schumi düğün sebebiyle ilk kez davetlilerin karşısına çıktı. Davetlilerin fotoğraf makineleri ve cep telefonları toplandı.
Gelen haberlere göre Schumacher ilk kez çekirdek aile üyeleri dışında başka insanlarla karşılaşmış. Konuşma yeteneğini kaybeden efsane fiziksel olarak da çok değişmiş.
2017 yılında taşındıkları villa aynı zamanda hastane işlevi de görüyor ve Alman pilotun burada daha mutlu olduğu belirtiliyor.
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Michael Schumacher'in kendisi gibi f1 pilotu olan oğlu Mick'in Laila Hasanoviç'le evleneceği düğüne katılacağı da söylentiler arasında.
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