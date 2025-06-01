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Efsane Olur! Ayça Ayşin Turan, Dark Dizisinin Başrolü Louis Hofmann’la Partner Oluyor

Efsane Olur! Ayça Ayşin Turan, Dark Dizisinin Başrolü Louis Hofmann’la Partner Oluyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 23:15

Netflix'te yayınlanan Dark büyük ilgi görmüş ve adeta kafa patlatacak cinsten bambaşka bir yapımdı. Dizinin başrolü Louis Hofmann’la ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sinem ve Mustafa Uslu’nun yazdığı, Ahmet Topuz’un yöneteceği “Al Beni Baba” filminin kadrosunda Ayça Ayşin Turan'ın partneri Louis Hofmann oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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3 sezon boyunca beynimizde fırtınalar estiren ve kafa karışıklığından kendimizi paraladığımız Dark'ı unutmadık elbette.

3 sezon boyunca beynimizde fırtınalar estiren ve kafa karışıklığından kendimizi paraladığımız Dark'ı unutmadık elbette.

Pek çok izleyicinin kendimi daha fazla yoramam diye düşünerek yarıda bıraktığı Dark'tan bahsediyoruz elbette. O kadar bambaşka bir diziydi ki odaklanmadan izleyerek anlaşılması asla mümkün değildi. Adeta bir efsaneydi!

Ne oldu da yeniden gündem oldu diye düşünüyorsanız bu haber hepimizi mutlu edecek cinsten.

Ne oldu da yeniden gündem oldu diye düşünüyorsanız bu haber hepimizi mutlu edecek cinsten.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sinem ve Mustafa Uslu’nun yazdığı, Ahmet Topuz’un yöneteceği “Al Beni Baba” filminin kadrosunda yabancı oyuncular da rol alacak. Temmuz ayında sete çıkacak olan dizide Nazlı’nın anne ve babasını Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl ile anlaşılmıştı. Ayça Ayşin Turan'ın Nazlı'ya hayat vereceği dizide Dark'ın başrolünü canlandıran Louis Hofmann ise partneri Stefan'a hayat verecek. Görüşmeler sürerken, Helena Zenger'e de film için teklif gittiği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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