Efsane Olur! Ayça Ayşin Turan, Dark Dizisinin Başrolü Louis Hofmann’la Partner Oluyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Netflix'te yayınlanan Dark büyük ilgi görmüş ve adeta kafa patlatacak cinsten bambaşka bir yapımdı. Dizinin başrolü Louis Hofmann’la ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sinem ve Mustafa Uslu’nun yazdığı, Ahmet Topuz’un yöneteceği “Al Beni Baba” filminin kadrosunda Ayça Ayşin Turan'ın partneri Louis Hofmann oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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3 sezon boyunca beynimizde fırtınalar estiren ve kafa karışıklığından kendimizi paraladığımız Dark'ı unutmadık elbette.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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