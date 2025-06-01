Zihnin Ötesine Yolculuk: Mistik Öğeler İçeren 15 Film Önerisi
Mistik öğeler içeren filmler, izleyiciyi sıradan olayların ötesine taşıyan, gizemli ve düşündürücü hikâyeler sunar. Bu türdeki filmler çoğu zaman bilinmeyen güçleri, doğaüstü olayları ya da spiritüel arayışları konu alır. Karakterler genellikle gerçek ile hayal arasında gidip gelirken, izleyici de farklı bir bakış açısıyla dünyaya bakma fırsatı bulur.
Aşağıda yer alan 15 film, mistik ögeleri güçlü şekilde işleyen ve iz bırakan yapımlardan oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Fountain (2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Others (2001)
3. Coherence (2013)
4. Picnic at Hanging Rock (1975)
5. The Ninth Gate (1999)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Witch (2015)
7. Stalker (1979)
8. Pan’s Labyrinth (2006)
9. The Skeleton Key (2005)
10. A Dark Song (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Wicker Man (1973)
12. Under the Silver Lake (2018)
13. The Love Witch (2016)
14. Enter the Void (2009)
15. Dreams (1990)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın