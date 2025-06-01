Zihnin Ötesine Yolculuk: Mistik Öğeler İçeren 15 Film Önerisi

Nadir kitap koleksiyoncusu olan Dean Corso, şeytanla bağlantılı olduğu düşünülen bir kitabın peşine düşer. Dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek kitabın orijinallerini inceler. Her yeni bilgi, onu daha derin ve tehlikeli bir gizeme çeker. Zamanla, kitabın sadece bir nesne değil, bir geçit olduğunu fark eder.