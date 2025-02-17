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Edison Gününü Gün Ettiği Sırada Tesla’nın Tripten Tribe Girdiği 12 Damar Şarkı

etiket Edison Gününü Gün Ettiği Sırada Tesla’nın Tripten Tribe Girdiği 12 Damar Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 23:50

Edison ve Tesla'nın arasındaki o çekişme... Edison gerçekten de ampulün icadı ile gününü gün ederken Tesla'nın kendi içinde acılar çekerken dinleyebileceği şarkılar var. Tabii ki siz de tripten tribe girmek istediğinizde bu şarkıları dinleyebilirsiniz. İşte dinledikçe kafayı yiyeceğiniz o damar parçalar...

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1. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem

2. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik

3. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Duyanlara Duymayanlara

4. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı

5. Ebru Gündeş - Çingenem

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6. Tarkan - Gecenin Ürkek Kanatlarında

7. Orhan Gencebay - Dil Yarası

8. Yıldız Tilbe - Delikanlım

9. Sezen Aksu - Git

10. Candan Erçetin - Yalan

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11. Ahmet Kaya - Kum Gibi

12. Sezen Aksu - Bırak Beni

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Begüm
Begüm
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