Edison Gününü Gün Ettiği Sırada Tesla’nın Tripten Tribe Girdiği 12 Damar Şarkı
Edison Gününü Gün Ettiği Sırada Tesla’nın Tripten Tribe Girdiği 12 Damar Şarkı
Edison ve Tesla'nın arasındaki o çekişme... Edison gerçekten de ampulün icadı ile gününü gün ederken Tesla'nın kendi içinde acılar çekerken dinleyebileceği şarkılar var. Tabii ki siz de tripten tribe girmek istediğinizde bu şarkıları dinleyebilirsiniz. İşte dinledikçe kafayı yiyeceğiniz o damar parçalar...
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1. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
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2. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik
3. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Duyanlara Duymayanlara
4. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı
5. Ebru Gündeş - Çingenem
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6. Tarkan - Gecenin Ürkek Kanatlarında
7. Orhan Gencebay - Dil Yarası
8. Yıldız Tilbe - Delikanlım
9. Sezen Aksu - Git
10. Candan Erçetin - Yalan
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11. Ahmet Kaya - Kum Gibi
12. Sezen Aksu - Bırak Beni
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