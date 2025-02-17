Edison Gününü Gün Ettiği Sırada Tesla’nın Tripten Tribe Girdiği 12 Damar Şarkı

Edison ve Tesla'nın arasındaki o çekişme... Edison gerçekten de ampulün icadı ile gününü gün ederken Tesla'nın kendi içinde acılar çekerken dinleyebileceği şarkılar var. Tabii ki siz de tripten tribe girmek istediğinizde bu şarkıları dinleyebilirsiniz. İşte dinledikçe kafayı yiyeceğiniz o damar parçalar...