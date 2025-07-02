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Ed Sheeran'ı Durduramıyoruz: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Ed Sheeran'ı Durduramıyoruz: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 23:47

Haziran ayı müzik videoları da içimizi ısıttı! Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Will Smith klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Ed Sheeran - Sapphire

2. JADE - Plastic Box

3. Monolink - Avalanche

4. Snoop Dogg, Sexyy Red - Me N OG Snoop

5. Benson Boone - Momma Song

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6. Ed Sheeran - Drive

7. Will Smith - Pretty Girls

8. Cakal - Şeker Oğlan

9. Sabrina Carpenter - Manchild

10. Buray - Buzlu Cam

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11. manifest - Yaşanacaksa

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Lisa Campton
Lisa Campton
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