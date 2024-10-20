E-Ticaret Vergisi Nedir? E-Ticaret Yaparken Vergi Nasıl Ödenir? Bilmeniz Gerekenler

E-ticaret aktivitelerinin yasal şekilde başlaması için kişi veya kurumların vergi mükellefi olması gerekir. Bunun için de ticari faaliyetlerin devlete beyan edilmesi şartı vardır. Yani internet üzerinden düzenli şekilde mal ya da hizmet satışı yapan her birey, şahıs şirketi, limited şirket veya anonim şirket vergi mükellefi olmak zorundadır. Bununla birlikte bireysel olarak arada bir yapılan satışlar bu kapsama girmez.