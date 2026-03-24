e-Devlet Çöktü mü? 24 Mart Salı e-Devlet Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

e-Devlet'e çeşitli nedenlerden dolayı giriş yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Vatandaşlar T.C. numarasını ve şifresini girdiklerinde 'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısı aldıklarını bildiriyor.

e-Devlet neden çöktü, neden açılmıyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan konu hakkında henüz açıklama gelmedi. e-Devlet sisteminin, MSÜ 2026 sonuçlarına olan yoğun ziyaret nedeniyle çökmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca diğer resmi uygulamalara erişimde de sıkıntılar yaşanıyor.

Yoğun kullanıcı trafiği, planlı bakım çalışmaları veya sistem güncellemeleri sırasında e-Devlet sisteminde geçici yavaşlamalar yaşanabiliyor. Bu tür aksaklıklar, sistemin tamamen devre dışı kaldığı anlamına gelmiyor.

e-Devlet ne zaman düzelecek?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. e-Devlet ve diğer sistemlerin en kısa sürede aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

Platformun resmi duyurularını takip etmek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en etkili yoludur.