Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’la Barıştıklarına Dair Çıkan Haberler Hakkında Bakın Ne Dedi?
Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’la Barıştıklarına Dair Çıkan Haberler Hakkında Bakın Ne Dedi?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile yollarını bu sene başında ayırmıştı hatırlarsanız. En son Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı sosyal medyada takip etmesi ortalığı karıştırmıştı. Duygu Sarışın, Muhabir Online sayfasının haberine göre Çağatay Ulusoy’la barıştıklarına dair çıkan haberler hakkında konuştu.
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Aranızda Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın’ın gelgitli ilişkisini bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, tam 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile birlikteydi biliyorsunuz ki.
7 senelik bu ilişki bu sene içerisinde bitmişti hatırlarsanız. Ama Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı tekrar takip etmesi kafaları karıştırmıştı.
Duygu Sarışın'da Çağatay Ulusoy'u geri takip edince, eski aşıkların bu hamlesi hayranlarını sevindirmişti.
Duygu Sarışın, şimdilerde Magazin Online sayfasından Tolga Bozduman’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’la barıştıklarına dair çıkan haberler hakkında konuştu 👇
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