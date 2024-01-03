Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’la Barıştıklarına Dair Çıkan Haberler Hakkında Bakın Ne Dedi?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile yollarını bu sene başında ayırmıştı hatırlarsanız. En son Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı sosyal medyada takip etmesi ortalığı karıştırmıştı. Duygu Sarışın, Muhabir Online sayfasının haberine göre Çağatay Ulusoy’la barıştıklarına dair çıkan haberler hakkında konuştu.

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