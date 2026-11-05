Duşta İdrar Yapmanın Sandığınızdan Daha Büyük Bir Bedeli Var
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Akan su sesi, zamanla tek başına idrar isteğini tetikleyen bir sinyale dönüşüyor.
Ayakta idrar yaparken pelvik taban kasları yeterince gevşemiyor ve mesane tam boşalmıyor.
Duşa girmeden önce tuvalete gitmek, su sesiyle kurulan bu bağı en baştan önlüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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