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Duruşmayı Slayleyen Aşko Avukattan Bazı Erkek Klişelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Duruşmayı Slayleyen Aşko Avukattan Bazı Erkek Klişelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.12.2023 - 18:34

Gününü, haftayı, Aralık ayını, hatta seneyi kapamaya hazırlandığımız Cuma gününün timeline'ında kimlerin imzası var diye göz atalım. 

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Güzel bahane.

Güzel bahane.
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Bu kadar farkındalık fazla.

Bu kadar farkındalık fazla.
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👇

👇
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Var dendi?

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Astroloji işini azaltalım.

Astroloji işini azaltalım.
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İki mizah malzemesini tek çatı altında toplamış.

İki mizah malzemesini tek çatı altında toplamış.
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Dünyanın en iyi şakasıdır zaten.

Dünyanın en iyi şakasıdır zaten.
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👇

👇
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👇

👇
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Daha olmamış hali.

Daha olmamış hali.
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Suudi Arabistan'daki final de günün en çok konuşulanı.

Bu bilgi doğru mu?

Bu bilgi doğru mu?

Hayırlısı olsun.

Hayırlısı olsun.
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Savunmalarım slay 💅

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👇

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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
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