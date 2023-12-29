Duruşmayı Slayleyen Aşko Avukattan Bazı Erkek Klişelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Duruşmayı Slayleyen Aşko Avukattan Bazı Erkek Klişelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gününü, haftayı, Aralık ayını, hatta seneyi kapamaya hazırlandığımız Cuma gününün timeline'ında kimlerin imzası var diye göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Güzel bahane.
Bu kadar farkındalık fazla.
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Astroloji işini azaltalım.
İki mizah malzemesini tek çatı altında toplamış.
Dünyanın en iyi şakasıdır zaten.
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Daha olmamış hali.
Bu bilgi doğru mu?
Hayırlısı olsun.
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Yarın görüşmek üzere 👋
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