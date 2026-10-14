Dünyaya Dizi Satan Türkiye'de Alarm Çalıyor: Ekrandaki Dizi Sayısının Üç Yılda Ne Kadar Azaldığı Ortaya Çıktı!
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Bir zamanlar dünyanın dört bir yanında ekran başına kilitlenen izleyiciler Türk dizilerini konuşuyordu. Şimdi ise perde arkasında işler hiç de parlak görünmüyor. Yapımcı Cemil Yavuz ve yönetmen Ufuk Cebeci, Türkiye Gazetesi'ne sektörün neden kan kaybettiğini anlattı. Yapımcıların umut bağladığı yeni adres ise 1-2 dakikalık dikey diziler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk dizileri 170'i aşkın ülkede her gün 1 milyar izleyiciye ulaşan bir ihracat devi olmuştu.
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Bölüm başı maliyet 25 milyon TL'yi buldu, dizi sayısı üç yılda yüzde 40'a yakın azaldı.
Dikey diziler haftalık dizilerin beşte biri kadar bütçeyle çekiliyor, yapımcıların gözü artık bu formatta.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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