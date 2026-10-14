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Dünyaya Dizi Satan Türkiye'de Alarm Çalıyor: Ekrandaki Dizi Sayısının Üç Yılda Ne Kadar Azaldığı Ortaya Çıktı!

Dünyaya Dizi Satan Türkiye'de Alarm Çalıyor: Ekrandaki Dizi Sayısının Üç Yılda Ne Kadar Azaldığı Ortaya Çıktı!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:54
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Bir zamanlar dünyanın dört bir yanında ekran başına kilitlenen izleyiciler Türk dizilerini konuşuyordu. Şimdi ise perde arkasında işler hiç de parlak görünmüyor. Yapımcı Cemil Yavuz ve yönetmen Ufuk Cebeci, Türkiye Gazetesi'ne sektörün neden kan kaybettiğini anlattı. Yapımcıların umut bağladığı yeni adres ise 1-2 dakikalık dikey diziler.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Türk dizileri 170'i aşkın ülkede her gün 1 milyar izleyiciye ulaşan bir ihracat devi olmuştu.

Türk dizileri 170'i aşkın ülkede her gün 1 milyar izleyiciye ulaşan bir ihracat devi olmuştu.

Türk dizileri uzun yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında merakla izlendi, oyuncular yurt dışında da yıldıza dönüştü. Sektörde dillendirilen rakamlara göre yapımlar 170'i aşkın ülkede günlük 1 milyar seyirciye ulaşıyor, yıllık ihracat gelirinin de 1 milyar doları geçtiği söyleniyor.

Gelin görün ki resmi rakam bu kadar parlak değil. Ticaret Bakanlığı'nın son açıklamasına göre Türkiye'nin dizi ihracatı yıllık 610 milyon dolar civarında. 2026 yılına dair net bir ihracat verisi ise henüz yok.

Bölüm başı maliyet 25 milyon TL'yi buldu, dizi sayısı üç yılda yüzde 40'a yakın azaldı.

Bölüm başı maliyet 25 milyon TL'yi buldu, dizi sayısı üç yılda yüzde 40'a yakın azaldı.

Asıl bomba rakamlarda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bir dizinin bölüm başı yapım maliyeti 25 milyon TL'ye kadar tırmandı. Aynı dönemde televizyonlardaki Türk dizilerinin sayısı son üç senede yüzde 40'a yakın düştü.

İhracatta tablo daha da can sıkıcı. Önceden 500 bin dolara satılan bazı dizilerin artık 150 bin dolara ihraç edildiği belirtiliyor. Yani fiyat üçte birin bile altına indi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölüm başına 100 bin dolara kadar destek vermeye başlaması da sıkıntının ne boyuta ulaştığını gösteriyor.

Peki ne oldu? Yapımcı Cemil Yavuz'a göre dengeler pandemiden sonra altüst oldu: 'Dijital platformlar yaygınlaşırken, insanlar bir hafta beklemeden zamansız şekilde dizi seyretmeye başladı. Öte yandan değişen döviz dengeleriyle maliyetler arttı.' Yavuz, eskiden reklam pastasının yüzde 70'ini televizyonların aldığını hatırlatıyor. Bugün bu pay yüzde 18'e kadar gerilemiş durumda. Türk dizilerini satın alan MENA bölgesi ülkelerinin kendi dizilerini çekmeye başlaması da cabası.

Yönetmen Ufuk Cebeci ise işin başka bir yüzüne dikkat çekiyor. Düşük reyting alan diziler hemen yayından kaldırılıyor, birkaç bölümde kalan yapımlar da yurt dışına satılamıyor.

Dikey diziler haftalık dizilerin beşte biri kadar bütçeyle çekiliyor, yapımcıların gözü artık bu formatta.

Dikey diziler haftalık dizilerin beşte biri kadar bütçeyle çekiliyor, yapımcıların gözü artık bu formatta.

Krizden çıkış arayan yapımcıların yeni gözdesi dikey diziler. 'Mikrodrama' olarak da anılan bu yapımlar 1-2 dakikalık bölümlerden oluşuyor ve telefon ekranına uygun yakın kadrajlarla çekiliyor. Sosyal medyada kısa video izlemeye alışan kullanıcılar için tasarlanan dikey diziler artık uzun dizilerden kesilen sahnelerden ibaret değil. Özel ekiplerle sıfırdan özgün işler üretiliyor.

İşin cazip tarafı bütçe. Ufuk Cebeci'nin anlattığına göre dikey diziler, haftalık dizilerin beşte biri oranında bir bütçeyle çekilebiliyor: 'Bunun sebebi daha az sayıda ekiple çalışılıp daha hızlı iş yapmak. Ancak tabii arada kalite farkı olabiliyor.' Cebeci, dikey dizilerde benzer konuların işlendiğini kabul ediyor ama haftalık dizilerin de bu konuda pek farklı olmadığını ekliyor.

Cemil Yavuz ise heyecanı biraz frenliyor. Global pazarın 60 milyar dolara çıkacağının konuşulduğunu, dünyada dev yatırımlar yapılırken Türkiye'de daha mütevazı işlerin çekildiğini söylüyor. Yavuz'a göre bu format sektör için sihirli değnek değil: 'Zira dikey diziyi dünyada ilk yapan şirketler şu an zarar ediyor. Üstelik içerik çok kısıtlı, kalite değeri düşük.'

Kısacası dikey diziler yükselişte. Türk dizi sektörünü bu krizden çıkarıp çıkaramayacağı ise şimdilik büyük bir soru işareti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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