Dünyaya Dizi Satan Türkiye'de Alarm Çalıyor: Ekrandaki Dizi Sayısının Üç Yılda Ne Kadar Azaldığı Ortaya Çıktı!

Asıl bomba rakamlarda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bir dizinin bölüm başı yapım maliyeti 25 milyon TL'ye kadar tırmandı. Aynı dönemde televizyonlardaki Türk dizilerinin sayısı son üç senede yüzde 40'a yakın düştü.

İhracatta tablo daha da can sıkıcı. Önceden 500 bin dolara satılan bazı dizilerin artık 150 bin dolara ihraç edildiği belirtiliyor. Yani fiyat üçte birin bile altına indi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölüm başına 100 bin dolara kadar destek vermeye başlaması da sıkıntının ne boyuta ulaştığını gösteriyor.

Peki ne oldu? Yapımcı Cemil Yavuz'a göre dengeler pandemiden sonra altüst oldu: 'Dijital platformlar yaygınlaşırken, insanlar bir hafta beklemeden zamansız şekilde dizi seyretmeye başladı. Öte yandan değişen döviz dengeleriyle maliyetler arttı.' Yavuz, eskiden reklam pastasının yüzde 70'ini televizyonların aldığını hatırlatıyor. Bugün bu pay yüzde 18'e kadar gerilemiş durumda. Türk dizilerini satın alan MENA bölgesi ülkelerinin kendi dizilerini çekmeye başlaması da cabası.

Yönetmen Ufuk Cebeci ise işin başka bir yüzüne dikkat çekiyor. Düşük reyting alan diziler hemen yayından kaldırılıyor, birkaç bölümde kalan yapımlar da yurt dışına satılamıyor.