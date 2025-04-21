Dünyanın Tabağında: Özgün Yemekleriyle Marka Olmuş 10 Şehir
Bazı şehirler vardır, bir tabakla hatırlanır. Bazı tabaklar vardır, sadece o şehirde gerçekten anlam kazanır…
İşte dünyanın dört bir yanından, adı yemeğiyle özdeşleşmiş 10 şehir ve o şehri anlatan en lezzetli hikayeler.
1. Napoli – Pizza Margherita
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2. Tokyo – Sushi (Omakase Kültürü)
3. Paris – Kruvasan & Fransız Mutfağı
4. İstanbul – Meze & Balık Ekmek
5. Bangkok – Pad Thai & Sokak Lezzetleri
6. Mexico City – Taco al Pastor
7. Viyana – Wiener Schnitzel
8. New Orleans – Gumbo & Jambalaya
9. Mumbai – Vada Pav & Masala Dosa
10. Bologna – Tagliatelle al Ragù (Bolonez)
Bazı şehirler sadece haritada değil, damağımızda da yaşar.
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