onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Dünyanın Tabağında: Özgün Yemekleriyle Marka Olmuş 10 Şehir

etiket Dünyanın Tabağında: Özgün Yemekleriyle Marka Olmuş 10 Şehir

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
21.04.2025 - 13:32

Bazı şehirler vardır, bir tabakla hatırlanır. Bazı tabaklar vardır, sadece o şehirde gerçekten anlam kazanır…

İşte dünyanın dört bir yanından, adı yemeğiyle özdeşleşmiş 10 şehir ve o şehri anlatan en lezzetli hikayeler.

1. Napoli – Pizza Margherita

1. Napoli – Pizza Margherita

“Bir dilim Napoli, İtalya’nın ruhunu anlatır.”

1889’da Kraliçe Margherita için yaratılan bu pizzada, domates, mozarella ve fesleğen kullanılarak İtalyan bayrağının renkleri tabağa taşındı. Bu sade ama güçlü tarif, Napoli’nin dünya mutfağına armağanıdır.

Şef önerisi:

Gino Sorbillo, Napoli’nin geleneksel pizzacılığını dünyaya tanıtan en önemli isimlerden.

Nerede yenir?

L’Antica Pizzeria Da Michele

Eat, Pray, Love filminde Julia Roberts’ın pizzayı yediği efsane yer. Kuyruk var ama beklemeye değer.Film sahnesi gibi bir deneyim.

2. Tokyo – Sushi (Omakase Kültürü)

2. Tokyo – Sushi (Omakase Kültürü)

“Tokyo’da sushi yemek, meditasyon gibidir.”

Sushi, Edo döneminde (1600’ler) Tokyo’da doğdu. Başlangıçta hızlı tüketim içindi ama zamanla rafineleşti. Bugün “omakase” denilen, şefe bırakılan menüler, Tokyo mutfağının sanatsal doruk noktası.

Japonya’nın başkentinde sushi, sadece yemek değil bir performanstır. 

Her parça; sadelik, saygı ve ustalıktır.

Nerede yenir?

Sukiyabashi Jiro

3 Michelin yıldızlı, belgeseliyle efsaneleşmiş minik restoran. 10 taburelik bu yerde yemek, hayatınızın deneyimlerinden biri olabilir.

Şef önerisi:

Jiro Ono, 98 yaşında hâlâ sushi yapan, dünyanın en yaşlı Michelin yıldızlı şefi.

3. Paris – Kruvasan & Fransız Mutfağı

3. Paris – Kruvasan & Fransız Mutfağı

“Paris’te sabah kruvasanla, akşam Boeuf Bourguignon’la başlar.”

Fransız mutfağı, zarafet ve teknikle harmanlanır. Her lokma, tarih ve stil taşır.

Kruvasan’ın kökeni Avusturya olsa da Fransızlar onu sanata çevirdi. Paris’te her pastane, bir ustalık yarışıdır.

Akşam yemeği ise başka bir hikâye: tereyağı, şarap, yavaş pişirme… Fransız mutfağı zamana saygı ister.

Nerede yenir?

Du Pain et des Idées -Şehrin en ikonik kruvasanları.

Le Grand Véfour – 18. yüzyıldan bu yana gastronomi mabedi veya Septime (geleneksel & modern mutfak dengesi)

Şef önerisi:

Alain Ducasse, Paris’in gastronomi büyükelçisi.

4. İstanbul – Meze & Balık Ekmek

4. İstanbul – Meze & Balık Ekmek

“İstanbul’da yemek, paylaşmaktır.”

“İstanbul’da yemek yemek masası değil, bir sohbettir.”

İstanbul mutfağı, Bizans’tan Osmanlı’ya, Rum’dan Ermeni’ye kadar bir mozaiği taşır. Balık ekmek, Galata’da doğan bir sokak efsanesidir. Meze sofraları ise paylaşmanın, anlatmanın yeridir.

Nerede yenir?

Karaköy Balıkçısı (klasik tat)

Yeni Lokanta (gelenekten moderne)

Şef önerisi:

Civan Er, İstanbul’un yeni nesil mutfağını dünyaya tanıtan isimlerden.

5. Bangkok – Pad Thai & Sokak Lezzetleri

5. Bangkok – Pad Thai & Sokak Lezzetleri

“Bangkok’un yemekleri gibi, sokakları da renkli ve baharatlı.”

“Bir kâse Pad Thai, Bangkok’un ruhunu taşır: baharatlı, sıcak, hızlı.”

II. Dünya Savaşı’ndan sonra millî yemek olarak tanıtıldı. Bugün Tayland sokaklarının baş tacı. Sokak köşelerinde wok ateşiyle hazırlanır. Lime, karides, yumurta ve fıstıkla buluşur.

Tatlı-ekşi-tuzlu-dumanlı… Tüm tatlar bir arada.

Nerede yenir?

Thip Samai Pad Thai

Bangkok’un en ünlü sokak yemekçilerinden.

Şef önerisi:

Jay Fai, sokakta yemek yaparak Michelin yıldızı kazanan tek Taylandlı kadın şef.

6. Mexico City – Taco al Pastor

6. Mexico City – Taco al Pastor

“Taco, bir halkın kimliğidir.”

“Bir taco, Meksika’nın tarihidir: Aztek’ten Arap göçüne kadar.”

Arap göçmenlerin döner kültürüyle başlayan hikâye, mısır ekmeği ve acı biberle bambaşka bir tat haline geldi.

Taco al Pastor, lime ve ananasla dengelenmiş ateşli bir sokak lezzetidir.

Nerede yenir?

El Huequito

1950’lerden beri taco efsanesi.

Şef önerisi:

Enrique Olvera, Pujol restoranıyla Meksika mutfağını Michelin ligine taşıdı.

7. Viyana – Wiener Schnitzel

7. Viyana – Wiener Schnitzel

“Altın rengi ince bir çıtırtı: Viyana’nın klasik selamı.”

Avusturya’nın başkenti Viyana, yalnızca valsin ve sarayların değil, aynı zamanda schnitzel’in de evidir.

İncecik dövülmüş dana eti, altın sarısı ekmek kırıntılarına bulanıp tereyağında kızartılır.

Dışı çıtır, içi yumuşacık… Ve yanında genellikle patates salatası ile servis edilir.

Efsaneye göre, bu yemeğin kökeni 19. yüzyılda Viyana saray mutfağına kadar uzanır.

Zamanla sadece Avusturya’nın değil, Avrupa’nın en sevilen tabaklarından biri haline gelir.

Şef Konrad Lange – Viyana mutfağını klasikle modern arasında dengeleyen yetkin bir isim

Nereden Yenir?

Figlmüller 1905’ten beri şehrin en ikonik schnitzel adresi

Meissl & SchadnGeleneksel yöntemlerle yapılan gerçek Viyana usulü

8. New Orleans – Gumbo & Jambalaya

8. New Orleans – Gumbo & Jambalaya

“New Orleans mutfağı, caz kadar çeşitli ve derindir.”

Baharatlı pirinç yemekleri, deniz mahsulleri ve Fransız-Afrika etkileriyle yoğrulmuş mutfak. Her tabak bir tarih, her kaşık bir şarkı.

“Caz müziği gibidir bu mutfak: ritmi bol, baharatı yoğun, ruhu özgür.”

Afrika, Karayip, Fransız ve İspanyol mutfağının birleştiği yer. Gumbo, deniz ürünleriyle yapılan tencerede bir melodi.

Nerede yenir?

Dooky Chase’s Restaurant

Siyahi kültürün yemekle buluştuğu simge mekân.

Şef önerisi:

Leah Chase, New Orleans’ın mutfak kraliçesi.

9. Mumbai – Vada Pav & Masala Dosa

9. Mumbai – Vada Pav & Masala Dosa

“Baharatın başkenti.”

“Mumbai’de yemek hızlıdır ama hikâyesi uzundur.”

Vada Pav, Hindistan’ın hamburgeri. Baharatlı patates kızartması, kızarmış ekmek arasında.

Masala Dosa ise güneyin hediyesi: gevrek, baharatlı, doyurucu.

Nerede yenir?

Anand Stall (Mumbai sokak efsanesi)

Şef önerisi:

Gaggan Anand, Bangkok’ta Hint mutfağını moleküler boyuta taşıyan ikon.

10. Bologna – Tagliatelle al Ragù (Bolonez)

10. Bologna – Tagliatelle al Ragù (Bolonez)

“Gerçek Bolonez, Bologna’da pişer.”

“Spagetti Bolonez yoktur. Ama Bologna’da bu vardır.”

Gerçek Bolonez, domates değil et sosludur. Uzun saatlerde, sabırla pişer.

Tagliatelle ise o sosu taşıyacak kalınlıkta yapılır.

Nerede yenir?

• Trattoria Anna Maria

Bologna ruhunun sıcak tabağı.

Şef önerisi:

• Geleneksel ev şefleri! Bologna’da en iyisi evlerde pişer.

Bazı şehirler sadece haritada değil, damağımızda da yaşar.

Bazı şehirler sadece haritada değil, damağımızda da yaşar.

Bir lokmada bir kültürü, bir tabakta bir geçmişi, bir tarifte bin yıllık bir hikayeyi hissederiz.

Bu yazıda dünyayı kaşık kaşık gezdik; Tokyo’nun huzurundan New Orleans’ın ritmine, Paris’in zarafetinden İstanbul’un paylaşımına kadar…

Tatları dinlemek ister misin?

Bu yazıya özel hazırladığımız Spotify “Tat Rotası” playlist’ini dinleyerek şehirlerin ruhunu sadece damakta değil, kulakta da hissedebilirsin.

Tat Rotası Playlist’ini Spotify’da dinle.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. © Onedio

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0