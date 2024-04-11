Dünyanın Sekizinci Harikası Olarak Adlandırılan Palmiye Adaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dünyanın Sekizinci Harikası Olarak Adlandırılan Palmiye Adaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dubai'de bulunan Palmiye Adaları, dünyanın en büyük suni adalarından birisi olarak biliniyor. Toplam üç ayrı ada kompleksinden oluşan Palmiye Adaları, müthiş bir mühendislik projesi.
Yalnızca kum ve kayayla yapılan, dünyanın en lüks otellerine ise ev sahipliği yapan bu Palmiye Adaları'nı gelin birlikte inceleyelim.
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Palmiye Adaları (Palm Islands) Dubai'de bulunan üç yapay ada kompleksi. "Yapay ada" deyip geçmeyin, dünyanın en büyük insan yapıları arasında.
Tamamı kum ve taştan yapılan bu yapay adayların inşa sürecinde toplam 94 milyon metreküp kum kullanılmış. Peki bu ne demek?
Milyonlarca metreküp kumu elde etmek için ise gece gündüz kayalar patlatılıyor, neredeyse her gün 41 ton kaya kullanıma hazır hale getiriliyormuş.
Benzersiz mimarisiyle turistlerin ilgi odağı olan Palmiye Adaları'nda ayrıca dünyanın en lüks otelleri, en pahalı evleri, en büyük su parkları bulunuyor...
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