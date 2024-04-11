Dünyanın Sekizinci Harikası Olarak Adlandırılan Palmiye Adaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

94 milyon metreküp kumun dünyanın çevresinde yaklaşık 3 metrelik bir duvar örmeye yeteceği söyleniyor!

Ayrıca denizin içine inşa edilen bu adayı hırçın dalgalardan korumak için de 5 buçuk milyon metreküp kayadan yapılan bir dalga kıran inşa edilmiş.

2010 yılında inşasına başlanan Palmiye Adaları, işte tam da bu yüzden harika bir mühendislik örneği olarak gösteriliyor.