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Dünyanın Sekizinci Harikası Olarak Adlandırılan Palmiye Adaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dünyanın Sekizinci Harikası Olarak Adlandırılan Palmiye Adaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.04.2024 - 11:32

Dubai'de bulunan Palmiye Adaları, dünyanın en büyük suni adalarından birisi olarak biliniyor. Toplam üç ayrı ada kompleksinden oluşan Palmiye Adaları, müthiş bir mühendislik projesi. 

Yalnızca kum ve kayayla yapılan, dünyanın en lüks otellerine ise ev sahipliği yapan bu Palmiye Adaları'nı gelin birlikte inceleyelim.

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Palmiye Adaları (Palm Islands) Dubai'de bulunan üç yapay ada kompleksi. "Yapay ada" deyip geçmeyin, dünyanın en büyük insan yapıları arasında.

Palmiye Adaları (Palm Islands) Dubai'de bulunan üç yapay ada kompleksi. "Yapay ada" deyip geçmeyin, dünyanın en büyük insan yapıları arasında.

Palm Cumeyra, Palm Deyra ve Palm Cebel Ali adlı adlı üç yapay ada, Palmiye Adaları olarak anılıyor. Her yanda 8 adet, toplamda 16 adet yaprak şeklinde adalar bulunan bu kompleks, dünyanın en büyük insan yapımları arasında.

Öyle ki Palmiye Adaları, toplamda 800 futbol sahası büyüklüğünde.

Tamamı kum ve taştan yapılan bu yapay adayların inşa sürecinde toplam 94 milyon metreküp kum kullanılmış. Peki bu ne demek?

Tamamı kum ve taştan yapılan bu yapay adayların inşa sürecinde toplam 94 milyon metreküp kum kullanılmış. Peki bu ne demek?

94 milyon metreküp kumun dünyanın çevresinde yaklaşık 3 metrelik bir duvar örmeye yeteceği söyleniyor! 

Ayrıca denizin içine inşa edilen bu adayı hırçın dalgalardan korumak için de 5 buçuk milyon metreküp kayadan yapılan bir dalga kıran inşa edilmiş.

2010 yılında inşasına başlanan Palmiye Adaları, işte tam da bu yüzden harika bir mühendislik örneği olarak gösteriliyor.

Milyonlarca metreküp kumu elde etmek için ise gece gündüz kayalar patlatılıyor, neredeyse her gün 41 ton kaya kullanıma hazır hale getiriliyormuş.

Milyonlarca metreküp kumu elde etmek için ise gece gündüz kayalar patlatılıyor, neredeyse her gün 41 ton kaya kullanıma hazır hale getiriliyormuş.

Görmüş olduğunuz bu büyük yapay kompleks, tam 7 yılda tamamlanmış. İnşa sürecinde adaların şeklinin palmiyeyi andırıp andırmadığını kontrol etmek için ise özel bir uydu kullanılmış! 

Sizin anlayacağınız bu yapay ada takımının her bir detayı, oldukça ilgi çekici.

Benzersiz mimarisiyle turistlerin ilgi odağı olan Palmiye Adaları'nda ayrıca dünyanın en lüks otelleri, en pahalı evleri, en büyük su parkları bulunuyor...

Benzersiz mimarisiyle turistlerin ilgi odağı olan Palmiye Adaları'nda ayrıca dünyanın en lüks otelleri, en pahalı evleri, en büyük su parkları bulunuyor...

1.7 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle turistlerin ilgisini çeken Palmiye Adaları, ziyaretçilerine keyifli bir tatili garanti ediyor. Elbette oraya kadar gitmişken adaları gökyüzünden seyretmeden olmaz.

Palmiye Adaları'nda en çok tercih edilen aktivitelerden biri de, adaları kuş bakışı seyretmek. Tabii tüm bu aktiviteler için mini bir servet gerekiyor desek, yeridir...

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