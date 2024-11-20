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Dünyanın Neresine Giderseniz Gidin Bu Kelimeyi Söylediğinizde Sizi Anlarlar!

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Dünyanın Neresine Giderseniz Gidin Bu Kelimeyi Söylediğinizde Sizi Anlarlar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 15:13

Merhaba, Hello, Hallo, Hola! Muhtemelen bu kelimelerin anlamlarını kullanmış olduğumuz metin sayesinde anladınız. Peki başta merhaba demeseydik, bu kelimelerin anlamlarını bilebilir miydiniz? Ya da herhangi bir yabancı kelimenin anlamını, kullanım alanı vermediğimizde anlayabilir misiniz? 

Aslına bakarsanız, dünyanın neresine giderseniz gidin anlayabileceğiniz bir kelime var.

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Ülkece yabancı dillerle aramız biraz limoni değil mi?

Ülkece yabancı dillerle aramız biraz limoni değil mi?

Yıllarca İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz fakat yurt dışına gittiğimizde, yabancı birisiyle karşılaştığımızda iki lafı bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Kelimelerin anlamlarını bilseniz bile dilinize bir türlü gelmez o anlamlar.

Peki dünyada herkesin anlayacağı bir kelime var desek? Sizce bu kelime ne olabilir?

Peki dünyada herkesin anlayacağı bir kelime var desek? Sizce bu kelime ne olabilir?

Uluslararası kullanımı oldukça yaygın olan bu kelimeyi dünyanın neresinde kullanırsanız kullanın anlaşılırsınız. Aklınıza gelen bazı seçenekler; televizyon, mobil, internet, wi-fi gibi kelimeler olabilir.

Fakat teknolojik aletlerin Almanca'da bile farklı isimleri olduğunu unutmayın! Kaldı ki tüm dünyada anlaşılabilecek bir kelime arıyoruz.

"Huh?" derseniz, dünyanın neresinde olursanız olun sizi anlarlar!

Bu kelimenin anlamını bilmiyor olsanız bile, hangi duyguyu ifade ettiğini anladınız bence. 

'Huh?' kelimesi, karşınızdaki kişinin ne söylediğini tam olarak anlamadığınızı ifade etmek için kullanabileceğiniz bir kelime. Şaşkınlık, kafa karışıklığı gibi duygularınızı tek bir kelime ile aktarabiliyorsunuz.

Psikodilbilim Enstitüsü'nden bir dilbilimci ekibi, 2013 yılında PLOS ONE'da yayınlanan Ig Nobel Ödüllü çalışmada toplam 31 kelimeyi incelemiş ve en evrensel kelimeyi seçmeye çalışmıştı.

Psikodilbilim Enstitüsü'nden bir dilbilimci ekibi, 2013 yılında PLOS ONE'da yayınlanan Ig Nobel Ödüllü çalışmada toplam 31 kelimeyi incelemiş ve en evrensel kelimeyi seçmeye çalışmıştı.

Dilbilimci ekip, beş kıtadan 10 farklı dile odaklanarak kelimelerin nasıl kullanıldığını inceledi. Tabii bu inceleme esnasında kelimenin nasıl telaffuz edildiğine  kelimenin hedef duyguyu aktarıp aktarmadığına dikkat edilmesi gerekiyordu.

Araştırmacılar ayrıca 'huh?' kelimesinin yalnızca kafamız karışık olduğunda çıkardığımız doğal bir ses olmadığının altını çiziyor. Eğer öyle olsaydı, 3 yaşındaki meraklı bir çocuğun sürekli etrafta 'huh?' diye gezdiğini görürdünüz!

Huh kelimesi, genellikle karşınızdaki insanın söylediklerini anlamadığınızda çıkardığınız bir ses. Dolayısıyla bir çocuğun doğal dil edinimi sırasında öğrendiği bir kelime değil. 

Evrensel bir anlam taşıyan bu kelime, karşınızdaki kişinin kendisini yeniden açıklamasını sağlıyor. 

Eğer buraya kadar söylediklerimizi anlamadıysanız kafanızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir: Huh?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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