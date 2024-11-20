Dünyanın Neresine Giderseniz Gidin Bu Kelimeyi Söylediğinizde Sizi Anlarlar!
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Dünyanın Neresine Giderseniz Gidin Bu Kelimeyi Söylediğinizde Sizi Anlarlar!
Merhaba, Hello, Hallo, Hola! Muhtemelen bu kelimelerin anlamlarını kullanmış olduğumuz metin sayesinde anladınız. Peki başta merhaba demeseydik, bu kelimelerin anlamlarını bilebilir miydiniz? Ya da herhangi bir yabancı kelimenin anlamını, kullanım alanı vermediğimizde anlayabilir misiniz?
Aslına bakarsanız, dünyanın neresine giderseniz gidin anlayabileceğiniz bir kelime var.
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Ülkece yabancı dillerle aramız biraz limoni değil mi?
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Peki dünyada herkesin anlayacağı bir kelime var desek? Sizce bu kelime ne olabilir?
"Huh?" derseniz, dünyanın neresinde olursanız olun sizi anlarlar!
Psikodilbilim Enstitüsü'nden bir dilbilimci ekibi, 2013 yılında PLOS ONE'da yayınlanan Ig Nobel Ödüllü çalışmada toplam 31 kelimeyi incelemiş ve en evrensel kelimeyi seçmeye çalışmıştı.
Araştırmacılar ayrıca 'huh?' kelimesinin yalnızca kafamız karışık olduğunda çıkardığımız doğal bir ses olmadığının altını çiziyor. Eğer öyle olsaydı, 3 yaşındaki meraklı bir çocuğun sürekli etrafta 'huh?' diye gezdiğini görürdünüz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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