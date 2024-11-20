Dünyanın Neresine Giderseniz Gidin Bu Kelimeyi Söylediğinizde Sizi Anlarlar!

Huh kelimesi, genellikle karşınızdaki insanın söylediklerini anlamadığınızda çıkardığınız bir ses. Dolayısıyla bir çocuğun doğal dil edinimi sırasında öğrendiği bir kelime değil.

Evrensel bir anlam taşıyan bu kelime, karşınızdaki kişinin kendisini yeniden açıklamasını sağlıyor.

Eğer buraya kadar söylediklerimizi anlamadıysanız kafanızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir: Huh?