Dünyanın En Ünlü Fareleri Artık Kamu Malı: Mickey ve Minnie Mouse'ın Telif Hakları Bitti
Dünyanın En Ünlü Fareleri Artık Kamu Malı: Mickey ve Minnie Mouse'ın Telif Hakları Bitti
Disney'in tüm dünya tarafından bilinen Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin 95 yıllık telif hakları bitti. Bu ünlü karakterlerin 1928'de çizilen halleri artık kamu malı.
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Tüm dünyanın tanıdığı Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri, telif hakları bittiği için 1 Ocak 2024 ile kamu malı haline geldi.
BBC'nin haberine göre; Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin 1928 tarihli kısa filmdeki versiyonlarını isteyen herkes belirli koşullar çerçevesinde ücretsiz ve izin almadan kullanabilecek.
ABD telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı sadece ilk çizilen karakterler kamu malı oldu.
Duke Center Kamu Malı Çalışmaları Direktörü Jennifer Jenkins, karakterlerin kamu malı olmasının bir süredir beklendiğini söyledi. Bu olayın çok önemli bir olay olduğunu da vurguladı.
Modern Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise hala devam ediyor.
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2024 ile, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.
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