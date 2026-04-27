Dünyanın En Saygın Listelerinden Birine Giren Fotoğrafçının Ödülü Gümrüğe Takıldı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.04.2026 - 15:43

Fotoğrafçı ve hukukçu Dilek Yurdakul, en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Sky Pixel'de ilk 10 sanatçı arasına girdi. 'Carpet Fields' adlı eserde halı tarlalarını gösteren fotoğrafıyla ödül olarak bir drone kazandı. Ancak ödülünü teslim alabilmesi için ödemesi gerek gümrük vergisine isyan etti.

Yurdakul'un paylaşımı şu şekilde;

'Bakın TC, uluslararası başarı kazananı nasıl cezalandırıyor anlatayım.

Dünyanın en prestijli drone yarışması Sky Pixel’de, büyük ödülün (Grand Prize) ardından seçilen 'En İyi 10 Fotoğraf' arasına çekildim. Üstelik bu başarıyı, bugün satışa çıksa kimsenin yüzüne bakmayacağı bir drone ile elde ettim.

Sonuç? Başarı ödülüm olan yeni dronu, yeni gümrük mevzuatı yüzünden bedelinin %80'ine yakın vergi istendiği için teslim alamayacağım! Destek verdikleri isimler yerinde sayarken, kendi tırnaklarıyla dünya listesine girenleri böyle ödüllendiriyor TC!

Başarıyı cezalandıran, başarısızlığı ödüllendiren sisteminiz batsın!'

National Geographic ödüllü sayılı Türk sanatçılardan biri

Yurdakul, 2017 yılında dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic’in 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafları yarışmasında “İnsan” kategorisinde birinci olmuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
