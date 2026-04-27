Sosyal Medyada Ekran Süresini Abartanlar İçin Geliştirilen Eklenti Viral Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.04.2026 - 14:55

Günümüzün en çok tartışılan alışkanlıklarından biri de doomscrolling veya Türkçe anlamıyla ölümüne kaydırmak ve sosyal medyada kaybolmak... Bu alışkanlık bizi günlük işlerimizden alıkoyduğu gibi dikkat süremizi de azaltabiliyor. Bir X kullanıcısı ise buna sevimli bir çözümle geldi ve dünya çapında viral oldu.

Eğer sosyal medyada bir saat aralıksız kalırsanız ekranınızı kilolu ve turuncu bir kedi işgal ediyor.

5 dakika boyunca ekrana oturan kedi molanız bitene kadar oradan kalkmıyor. Kediyi kapatmak ya da “geç” tuşuna basmak imkânsız. 5 dakika bitene kadar beklemek zorundasınız. Zamanlayıcı sadece aktif sekmede çalışıyor; başka sekmeye veya uygulamaya geçtiğinizde duruyor.

Eklenti şu şekilde çalışıyor;

“Cat Gatekeeper” adlı Chrome eklentisinin videosu kısa sürede 5 milyondan fazla görüntülenme aldı ve yüz binlerce kişi bu eklentiyi tarayıcısına ekledi. Kullanıcılar Firefox ve Opera gibi popüler tarayıcılara göre bir versiyonu da talep ediyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
