Dünyanın En Prestijli Edebiyat Ödülleri'nden Booker Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Başta İngiliz Milletler Topluluğu veya İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan yazarların, İngilizce olarak kaleme aldıkları eserlere verilen ödül, daha sonra Uluslarası alanda da verilmeye başlandı.

Ödül, her yıl değişen jüri üyelerine veriliyor.