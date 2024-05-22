Dünyanın En Prestijli Edebiyat Ödülleri'nden Booker Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu
Dünyanın En Prestijli Edebiyat Ödülleri'nden Booker Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu
Booker Ödülü, dünyanın en prestijli edebiyat ödülleri arasında yer alıyor. 2024 yılının Booker Ödülü kazanan ismi de belli oldu. Alman yazar Jenny Erpenbeck Kairos adlı kitabıyla ödülün sahibi oldu.
Kaynak: Diken
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'The Man Booker Ödülü' 1969 yılından beri her sene verilen dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri.
Booker Ödülü'nün bu seneki kazananı Alman yazar Jenny Erpenbeck oldu.
Kitabı Almancadan İngilizceye çeviren Michael Hofmann ise bu ödülü kazanan ilk erkek çevirmen oldu.
“Doğduğum ülkenin yok olmasının üzerinden 30 yıl geçti, bu yüzden geriye dönüp bakmaya cesaret edebildim ve gerçekten farkında olmadan yaşadıklarımı dikkatlice araştırmaya zaman ayırabildim."
Booker ödülünün 2023 kazananı ise İrlandalı yazar Paul Lynch olmuştu.
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