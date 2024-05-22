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Dünyanın En Prestijli Edebiyat Ödülleri'nden Booker Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Dünyanın En Prestijli Edebiyat Ödülleri'nden Booker Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 16:06

Booker Ödülü, dünyanın en prestijli edebiyat ödülleri arasında yer alıyor. 2024 yılının Booker Ödülü kazanan ismi de belli oldu. Alman yazar  Jenny Erpenbeck Kairos adlı kitabıyla ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Diken

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'The Man Booker Ödülü' 1969 yılından beri her sene verilen dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri.

'The Man Booker Ödülü' 1969 yılından beri her sene verilen dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri.

Başta İngiliz Milletler Topluluğu veya İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan yazarların, İngilizce olarak kaleme aldıkları eserlere verilen ödül, daha sonra Uluslarası alanda da verilmeye başlandı. 

Ödül, her yıl değişen jüri üyelerine veriliyor.

Booker Ödülü'nün bu seneki kazananı Alman yazar Jenny Erpenbeck oldu.

Booker Ödülü'nün bu seneki kazananı Alman yazar Jenny Erpenbeck oldu.

Erpenbeck, Kairos adlı romanıyla Booker Ödülü'ne layık görüldü. Erpenbeck, ayrıca bu ödülü kazanan ilk Alman olarak tarihe geçti.

Kitabı Almancadan İngilizceye çeviren Michael Hofmann ise bu ödülü kazanan ilk erkek çevirmen oldu.

Kitabı Almancadan İngilizceye çeviren Michael Hofmann ise bu ödülü kazanan ilk erkek çevirmen oldu.

Diken'in aktardığına göre, 50 bin sterlinlik Booker ödülü ikili arasında paylaştırılacak.

Kitabın çevirisini yapan Hofmann’ın ‘Erpenbeck’in yazınının belagatini ve eksantrikliğini, devrik cümlelerinin ritmini, duygusal kelime dağarcığının genişliğini yakaladığı’ belirtiliyor.

“Doğduğum ülkenin yok olmasının üzerinden 30 yıl geçti, bu yüzden geriye dönüp bakmaya cesaret edebildim ve gerçekten farkında olmadan yaşadıklarımı dikkatlice araştırmaya zaman ayırabildim."

“Doğduğum ülkenin yok olmasının üzerinden 30 yıl geçti, bu yüzden geriye dönüp bakmaya cesaret edebildim ve gerçekten farkında olmadan yaşadıklarımı dikkatlice araştırmaya zaman ayırabildim."

Booker Ödüllü Erpenbeck, yaptığı açıklamada bu ifadelere yer verdi. Dördüncü romanıyla ödüle layık görülen Erpenbeck ayrıca ikinci ve üçüncü kitaplarıyla da ödül listelerinde yerini almıştı.

Booker ödülünün 2023 kazananı ise İrlandalı yazar Paul Lynch olmuştu.

Booker ödülünün 2023 kazananı ise İrlandalı yazar Paul Lynch olmuştu.

Paul Lynch ‘Prophet Song’ adlı romanıyla Booker ödülünün sahibi olmuştu. Lynch, kaleme aldığı distopik romanında, İrlanda totaliterliğe doğru kayarken bir ailenin mücadelesini anlatıyor.

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