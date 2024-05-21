Keşke Her Hafta Olsa Diyeceğiniz İstanbul, Ankara ve İzmir’de Müzeler Haftasına Özel Etkinlikler
Keşke Her Hafta Olsa Diyeceğiniz İstanbul, Ankara ve İzmir’de Müzeler Haftasına Özel Etkinlikler
Kaynak: https://kultur.istanbul/etkinlik/muze...
Müzeler haftasında bulunduğumuz bu günlerde İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de etkinlikler düzenlenmekte. İstanbul İBB Kültür AŞ’de 18-24 Müzeler Haftası’na özel “5×5” müze kampanyasıyla tarih ve sanat severleri buluşturmak için bir projeye imza attı. Ankara’da Rahmi Koç Müzesinde ve İzmir’de sanatçılarla söyleşi ve müze turlarıyla unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor. Gelin hangi etkinlikler düzenleniyor birlikte inceleyelim.
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