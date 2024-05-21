Keşke Her Hafta Olsa Diyeceğiniz İstanbul, Ankara ve İzmir’de Müzeler Haftasına Özel Etkinlikler

Miniatürk Antik Çağ’dan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getirdi. Ayrıca İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğiyle hazırlanan 10.000’den figürün 1/87 oranında küçültülmüş modellerinin, Tarihi Yarımada model Sergisi ile ziyaretçilerini karşılıyor. Tarihi kaynaklar ışığında 5 yılda geliştirilen İstanbul model Sergisi, 400.000 m2lik alanda var olan yapıları, sosyal hayatı ve tarihe geçen olayları 400 yıl önceki hali sevenlerin bekliyor.

Tarih: 24 Mayıs 2024

Saat: 11.00/ 12.30/ 14.00