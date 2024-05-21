Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Keşke Her Hafta Olsa Diyeceğiniz İstanbul, Ankara ve İzmir’de Müzeler Haftasına Özel Etkinlikler

Keşke Her Hafta Olsa Diyeceğiniz İstanbul, Ankara ve İzmir’de Müzeler Haftasına Özel Etkinlikler

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 22:54

Müzeler haftasında bulunduğumuz bu günlerde İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de etkinlikler düzenlenmekte. İstanbul İBB Kültür AŞ’de 18-24 Müzeler Haftası’na özel  “5×5” müze kampanyasıyla tarih ve sanat severleri buluşturmak için bir projeye imza attı. Ankara’da Rahmi Koç Müzesinde ve İzmir’de sanatçılarla söyleşi ve müze turlarıyla unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor. Gelin hangi etkinlikler düzenleniyor birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://kultur.istanbul/etkinlik/muze...

1. İstanbul’da Düzenlenen Etkinlikler

1.1 Derinden Gelen Sesler: Bach'tan Itrı'ye

1.1 Derinden Gelen Sesler: Bach'tan Itrı'ye

“Derinden Gelen Sesler: Bach’tan Itri’ye” konseri Şerefiye Sarnıcı’nın mistik atmosferiyle  müzikseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.

(Etkinliğe katılım için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekiyor.)

Tarih: 20 Mayıs 2024

Saat 20.00 

Yer: Şerefiye Sarnıcı

1.2 Dijital Deneyim Müzesi

1.2 Dijital Deneyim Müzesi

Sütlüce’deki müze 2.000 metrekarelik bir alanda aynı anda 400 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip. 3 ve 4 boyutlu deneyim sağlayan tüm teknolojiler Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Müzenin yaratıcı konsept içerik tasarımları Project İstanbul imzası taşıyor.

Tarih: 21 Mayıs 2024

Saat 13.00-15.00

1.3 Garip Ay Ebru Performansı

1.3 Garip Ay Ebru Performansı

Geleneksel ebru sanatıyla modern resmi harmanlayan Garip Ay, Yerebatan Sarnıcı’nın mistik atmosferinde benzersiz bir performans sunmak için sanatseverleri bekliyor. Ramazan ayında da gerçekleşen performansı kaçıranlar bu etkinliği kesinlikle kaçırmamalı.

Yer: Yerebatan Sarnıcı

Tarih: 23 Mayıs 2024

Saat 14.00

1.4 Miniatürk

1.4 Miniatürk

Miniatürk Antik Çağ’dan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getirdi. Ayrıca İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğiyle hazırlanan 10.000’den figürün 1/87 oranında küçültülmüş modellerinin, Tarihi Yarımada model Sergisi ile ziyaretçilerini karşılıyor. Tarihi kaynaklar ışığında 5 yılda geliştirilen İstanbul model Sergisi, 400.000 m2lik alanda var olan yapıları, sosyal hayatı ve tarihe geçen olayları 400 yıl önceki hali sevenlerin bekliyor.

Tarih: 24 Mayıs 2024

Saat: 11.00/ 12.30/ 14.00

1.5 Panorama 1453 Tarih Müzesi

1.5 Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyanın ilk ve tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi “Sultan Mehmed’in Rüyası” isimli projection mapping gösterisi ile deneyimlenebilen ve sürükleyici bir müze haline geldi. Ziyaretçilerine 3 boyutlu bir müzecilik deneyimi yaşatan Sultan Mehmed’in Rüyası, II. Mehmed’in şehzadelikten başlayan ve Konstantinopolis’i fethetme tutkusunun adım adım nasıl gerçeğe döndüğüne odaklanan görsel bir şölen bu sene çocuklar için ahşap boyama atölyesiyle sevenlerini bekliyor.

Tarih: 25 Mayıs 2024

Saat: 13.00/15.00

2. Ankara’da Düzenlenen Etkinlikler

2. Ankara’da Düzenlenen Etkinlikler

Rahmi Koç Müzesi bu sene Müzeler Haftasına özel piyano dinletisi, müze turu ve söyleşi ile Ankara’da Müzeler Haftasını daha anlamlı kılıyor. Ayrıca Ankara’da;

  • Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü

  • Müze Evliyagil

  • Ankara Resim Heykel Müzesi

  • PTT Pul Müzesi

  • Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu

  • Ankara Vakıf Eserleri Müzesi

  • Meteoroloji Müzesi

  • Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi

  • Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

  • MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

  • Pembe Köşk

  • Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı

  • TED Ankara Koleji Okul Müzesi

  • Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

  • Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

3. İzmir’de Düzenlenen Etkinlikler

3. İzmir’de Düzenlenen Etkinlikler

İzmir’de Müzeler Haftasında akademisyenler, alanında uzmanlar, fotoğrafçılar ve sanatçılarla dolu dolu bir söyleşi turu bekliyor. Bu söyleşilerin her bir ayrı bir müzede gerçekleşecek olup müzeler Pazar –Pazartesi günleri hariç saat 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık.

Dikkatinizi çekebilir;

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın