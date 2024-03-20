Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Listesine Yine İskandinav Ülkeleri Damga Vurdu! ABD İlk 10'a Giremedi
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Listesine Yine İskandinav Ülkeleri Damga Vurdu! ABD İlk 10'a Giremedi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yola çıkarak hazırladığı '2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' raporunu kamuoyuyla paylaştı. (NTV)
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ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya Ülkeleri Mutluluk Endeksi" yayımlandı.
Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulu tarafından katkı hazırlanan rapor, 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan anket sonuçlarına dayandırıldı.
Dünyanın en mutlu 10 ülkesinde İskandinav ülkeleri dikkat çekti. Finlandiya, üst üste 7. kez "dünyanın en mutlu ülkesi" olarak öne çıktı.
Listede geçtiğimiz yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşti. ABD, 23. olarak uzun zamandan sonra ilk kez ilk 20'nin dışında kaldı.
Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olurken Afganistan sıralamada sonuncu oldu. İşte en mutlu 10 ülke 👇
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10 - Avusrtalya
9 - İsviçre
8 - Lüksemburg
7 - Norveç
6 - Hollanda
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5 - İsrail
4 - İsveç
3 - İzlanda
2 - Danimarka
1 - Finlandiya
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