Dünyanın En Lezzetli Gün Tabağını Yerken Bir Yandan Kurtlarınızı Döktürecek 16 Şarkı
Dünyanın En Lezzetli Gün Tabağını Yerken Bir Yandan Kurtlarınızı Döktürecek 16 Şarkı
Gün tabaklarının lezzetinin ne kadar can alıcı olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Bir yandan çeşit çeşit yemekleri yerken bir yandan da kafanızı resetleyecek şarkılar eşliğinde dans etmekse insana resmen terapi gibi geliyor... Bakalım, hangi şarkılarmış?
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1. Kendime Sardım
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2. Cennetten Çiçek
3. Her Mevsim Yazım
4. Daha İyi
5. İltimas
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6. Hele Bi Gel
7. Yaz Yaz Yaz
8. Yıldızların Altında
9. Oyubozan
10. Bi Seni Konuşurum
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11. Dinle
12. Masal
13. Doktor
14. Aşkın Ateşi
15. Şekerim
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16. Aşkım Baksana Bana
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