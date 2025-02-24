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Dünyanın En Lezzetli Gün Tabağını Yerken Bir Yandan Kurtlarınızı Döktürecek 16 Şarkı

etiket Dünyanın En Lezzetli Gün Tabağını Yerken Bir Yandan Kurtlarınızı Döktürecek 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 23:56

Gün tabaklarının lezzetinin ne kadar can alıcı olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Bir yandan çeşit çeşit yemekleri yerken bir yandan da kafanızı resetleyecek şarkılar eşliğinde dans etmekse insana resmen terapi gibi geliyor... Bakalım, hangi şarkılarmış?

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1. Kendime Sardım

2. Cennetten Çiçek

3. Her Mevsim Yazım

4. Daha İyi

5. İltimas

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6. Hele Bi Gel

7. Yaz Yaz Yaz

8. Yıldızların Altında

9. Oyubozan

10. Bi Seni Konuşurum

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11. Dinle

12. Masal

13. Doktor

14. Aşkın Ateşi

15. Şekerim

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16. Aşkım Baksana Bana

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