Dünyanın En Geniş Peruğunu Yaptı: 800'den Fazla Saç Demeti Kullandı
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Nijeryalı peruk ustası Helen Williams, 2024'te yaptığı 3,65 metre genişliğindeki perukla dünyanın en geniş peruğu rekorunu kırdı. Williams, peruk için 800'den fazla saç demeti ve binden fazla taş kullandı.
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Peruk küçük bir otomobilden bile geniş
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800'den fazla saç demeti ve binden fazla taş kullandı
Üçüncü Guinness rekoru oldu
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