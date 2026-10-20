Dünyanın En Geniş Peruğunu Yaptı: 800'den Fazla Saç Demeti Kullandı

31 yaşındaki Williams'ın yaptığı peruk 3,65 metre genişliğinde ve yere kadar uzanıyor. Guinness, peruğun yaklaşık 3,63 metre uzunluğundaki küçük bir otomobilden bile geniş olduğunu vurguladı.

Her gün peruk yapan Williams, rekor denemesine Şubat 2024'te başladı. Çalışma bir aydan biraz uzun sürdü ve rekor Mayıs 2024'te duyuruldu.