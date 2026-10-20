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Dünyanın En Geniş Peruğunu Yaptı: 800'den Fazla Saç Demeti Kullandı

Dünyanın En Geniş Peruğunu Yaptı: 800'den Fazla Saç Demeti Kullandı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:49
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Nijeryalı peruk ustası Helen Williams, 2024'te yaptığı 3,65 metre genişliğindeki perukla dünyanın en geniş peruğu rekorunu kırdı. Williams, peruk için 800'den fazla saç demeti ve binden fazla taş kullandı.

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Peruk küçük bir otomobilden bile geniş

Peruk küçük bir otomobilden bile geniş

31 yaşındaki Williams'ın yaptığı peruk 3,65 metre genişliğinde ve yere kadar uzanıyor. Guinness, peruğun yaklaşık 3,63 metre uzunluğundaki küçük bir otomobilden bile geniş olduğunu vurguladı.

Her gün peruk yapan Williams, rekor denemesine Şubat 2024'te başladı. Çalışma bir aydan biraz uzun sürdü ve rekor Mayıs 2024'te duyuruldu.

800'den fazla saç demeti ve binden fazla taş kullandı

800'den fazla saç demeti ve binden fazla taş kullandı

Williams, kestane rengi 800'den fazla saç demetini bir iskelet üzerine iğne iplikle ve bazı bölümlerde dikiş makinesiyle tuttu. Peruğu binden fazla parlak taşla süsledi.

Malzemelerin maliyeti 4 milyon 138 bin Nijerya nairasını buldu. Williams, ilk günlerin boyun, sırt ve bacak ağrıları yüzünden çok zor geçtiğini anlattı.

Üçüncü Guinness rekoru oldu

Üçüncü Guinness rekoru oldu

Geniş peruk, Williams'ın üçüncü Guinness rekoru oldu. Daha önce el yapımı en uzun peruk rekorunu kıran Williams, 30 saniyede bir peruğa 90 toka takarak da rekor kitabına girmişti.

Williams, bu kategoride daha önce kırılan bir rekorda yer alan oyuncu ve sunucu Drew Barrymore'dan ilham aldığını söyledi. Peruğu ofisinde sergileyen usta, çocuklarının ve torunlarının da onu görmesini istediğini, artık tarihin bir parçası olduğunu anlattı.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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