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Dünyanın Dört Bir Yanından Uğruna Kilometreler Katettirecek Kadar Güzel Sokak Lezzetleri

Dünyanın Dört Bir Yanından Uğruna Kilometreler Katettirecek Kadar Güzel Sokak Lezzetleri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 22:02

Sokak lezzeti dediğimizde çoğumuzun aklına tavuk pilav ya da kokoreç gelmesi oldukça muhtemel. Fakat Bangkok sokaklarından Tokyo ara sokaklarına kadar, dünyanın her köşesinde de elbette ünlü sokak lezzetleri var ve kendi mutfak hazinelerini sunuyorlar. Bazı sokak lezzetleri, benzersiz tatları, dokuları ve kültürel önemleri nedeniyle çeşitli seçenekler arasında öne çıkıyor. Gelin bunlar neymiş bir bakalım...

Kaynak: https://listverse.com/2024/02/15/10-s...

10. Khao niao mamuang - Tayland

10. Khao niao mamuang - Tayland

Khao niao mamuang, tatlı hindistan cevizi kremasıyla ıslatılmış pirinç üzerine yerleştirilen mango dilimlerinden oluşan bir Tayland sokak lezzetidir. Bu lezzet patlaması, Tayland'ın geniş yemek yelpazesinin en iyi örneklerinden biridir. En otantik deneyim için Bangkok veya Chiang Mai'nin hareketli pazarlarını ziyaret etmelisiniz. Bu yerlerin atmosferi deneyiminizi daha da zenginleştirir.

9. Currywurst - Almanya

9. Currywurst - Almanya

Currywurst, Brandenburg Kapısı kadar ikonik olan bir Alman sokak yemeğidir. Berlin'in hareketli sokaklarında dolaştığınızı ve havanın kızartılan sosislerin ve üstüne konulan muhteşem sosun kokusu ve baharatlı kari tozunun keskin kokusuyla canlandığını hayal edin. İşte o zaman bir currywurst standına rastladığınızı anlarsınız.

8. Hoeori Gamja - Güney Kore

8. Hoeori Gamja - Güney Kore

Hoeori gamja, aynı zamanda tornado patates olarak da bilinen, patateslerin sadece püre için değil, daha fazlası için yaratıldığını kanıtlayan kıvrımlı, çıtır lezzetlerdir. Bir patatesin dilimlendiğini, bir şişe geçirildiğini ve tornado şeklinde kıvrıldığını, sonra da kızartıldığını hayal edin.

Hoeori Gamja aynı zamanda Güney Kore'nin en popüler sokak lezzeti olarak kabul ediliyor.

Hoeori Gamja aynı zamanda Güney Kore'nin en popüler sokak lezzeti olarak kabul ediliyor.

Güney Kore'nin hareketli sokaklarından doğan hoeori gamja, Kore sokak lezzeti kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Seul'de dolaşırken bu lezzetli spirallerin her köşede sizi baştan çıkarmadan geçemezsiniz. Karşı konulmaz kokuları ve göz alıcı sunumlarıyla kalabalıkları çekerler.

7. Bungeo-ppang - Güney Kore

7. Bungeo-ppang - Güney Kore

Güney Kore, Seul sokaklarında yürürken taze pişmiş bungeoppang'ın tatlı kokusunu da alırsınız. Bu yiyecek kırmızı fasulye ezmesinden tatlı muhallebiye, akışkan peynire kadar çeşitli dolgularla doldurulmuş lezzetli bir balık şeklindeki hamur işidir. Bu bir nevi mutfak çekilişi gibidir—her ısırıkta sizi hangi lezzetli sürprizin beklediğini asla bilemezsiniz.

6. Pani ca Meusa - İtalya

6. Pani ca Meusa - İtalya

Bu yemek kültürel bir şölen sunuyor. 'Dalaklı ekmek' olarak bilinen pani câ mèusa, çıtır susamla süslü bir ekmeğin yavaşça pişirilmiş dana dalağı ve ciğer dilimleriyle cömertçe doldurulduğu ve mükemmel bir şekilde bir tutam tuz ve biraz limon suyu ile tatlandırıldığı bir mutfak şaheseridir. Bunu yemek de herkesin harcı değil elbette.

5. Poutine - Kanada

5. Poutine - Kanada

Poutine, bol miktarda kıtır patates kızartması, zengin sosla sevgiyle kaplanmış ve eriyen peynir parçalarıyla taçlandırılmıştır. Özellikle Quebec, bu ikonik yemeğin en otantik ve ağız sulandıran versiyonlarına ev sahipliği yapar

4. Asinan - Endonezya

4. Asinan - Endonezya

Asinan, kilometrelerce yol katetmeye seve seve razı olacağın lezzet dolu bir mücevherdir. Çünkü bu yemek turşu sebzeler, meyveler ve fıstıkların canlı karışımının, tatlı ve ekşi bir sosla bulanmış olması nedeniyle karşı konulmazdır. Çıtır çıtır salatalık dilimlerini, taze fasulye filizlerini ve sulu ananas parçalarını hayal edin... Yani, eğer bir gün Jakarta'nın sokak lezzetlerinin sihrini tatmak isterseniz, Asinan güzel bir seçenek olabilir.

3. Bunny Chow - Güney Afrika

3. Bunny Chow - Güney Afrika

Ağzı sulandıran bir karışım ile cömertçe doldurulmuş koca bir ekmek dilimi hayal edin. Bunny chow'un kökenleri Durban'daki Hint topluluğuna kadar izlenebilir. Klasik tavuk, sığır eti veya sebze, hangi varyasyonunu seçerseniz seçin, her bir ısırık damakta dans eden bir lezzet senfonisidir.

2. Takoyaki - Japonya

2. Takoyaki - Japonya

Osaka, Japonya'dan çıkan bu lezzetli atıştırmalık, ülkenin mutfak yaratıcılığının gerçek bir kanıtıdır.

Mükemmel bir şekilde yuvarlak, ağızda dağılan sıcacık ahtapot dolgulu toplar, özel bir tavada altın rengine kadar pişirilir. Un, dashi (bir tür Japon çorba suyu) ve yumurtanın harmonik karışımından oluşan hamur, ahtapot parçalarının etrafını sarar ve her lokmada bir lezzet patlaması yaratır.

1. Muz Kızartması - Filipinler

1. Muz Kızartması - Filipinler

Muz kızartması ilk başta kulağa tuhaf geliyor olabilir ancak bizce en az bir kere denemeniz gereken bir lezzet.

Peki, bu mutfak zevkini en iyi nerede deneyimleyebilirsiniz? Aradığınız yer, muz kızartmasının Filipin sokak lezzetleri arasında en üst sıralarda yer aldığı Manila şehridir. Yani, Manila'nın sokaklarında veya Filipinler'in herhangi bir köşesinde dolaşıyorsanız, muz kızartmasının tatlı cazibesine kapılmaktan çekinmeyin.

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