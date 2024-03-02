Dünyanın Dört Bir Yanından Uğruna Kilometreler Katettirecek Kadar Güzel Sokak Lezzetleri

Bu yemek kültürel bir şölen sunuyor. 'Dalaklı ekmek' olarak bilinen pani câ mèusa, çıtır susamla süslü bir ekmeğin yavaşça pişirilmiş dana dalağı ve ciğer dilimleriyle cömertçe doldurulduğu ve mükemmel bir şekilde bir tutam tuz ve biraz limon suyu ile tatlandırıldığı bir mutfak şaheseridir. Bunu yemek de herkesin harcı değil elbette.