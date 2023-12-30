Dünyadaki Yaşamın Hepimiz İçin Gün Geçtikçe Daha Kötüye Gittiğinin Kanıtlayan 18 Durum
Dünyadaki Yaşamın Hepimiz İçin Gün Geçtikçe Daha Kötüye Gittiğinin Kanıtlayan 18 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, yaşamın gittikçe daha da kötüleştiğini gösteren ama çoğumuz tarafından çok da umursanmayan 18 maddeye bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler gelirse bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sadece ama sadece gerçekleri sunmak isteyen haber kanallarının ve habercilerin eksikliği."
2. "İnsanların okuduklarını anlayamaması ve bu yüzden okudukları her şeyi sadece kendi 'gerçeklerine' göre yorumlaması."
3. "Hastanede çalışan birisi olarak çoğu hastanın gerekli tedaviye ve ilaçlara ulaşamadığını söyleyebilirim."
4. "Öğretmenlerin resmen sürüler halinde işinden ayrılıyor olması."
5. "Aynı şey sağlık görevlileri için de geçerli. Çok yakında hastanelerin nasıl işlemeye devam edeceğini merakla bekliyorum."
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6. "Yapay zeka düşündüğümüzden çok daha hızlı gelişiyor ve yakında çoğumuz işsiz kalacağız."
7. "İnsanlar eskisiyle kıyaslanamayacak kadar görgüsüz ve bu toplum hayatımız hakkında çok fazla şey anlatıyor."
8. "Arıların tek tek hayatımızdan kayboluyor olması düşündüğümüzden çok daha büyük bir sorun."
9. "Toplumun devam etmesi için gerekli olan temel işçilerin tek tek kayboluyor olması çok ürkütücü."
10. "Günümüzün en büyük sorunlarından birisi yalnızlık epidemiği ve kimse bunun hakkında konuşmuyor."
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11. "Fark ettiniz mi bilmiyorum ama birçok yerde eskisi kadar kar yağmıyor. Bir de küresel ısınma gerçek değil diyenler var..."
12. "Aynı şey içilebilir su kaynakları için de geçerli. Büyülü bir şekilde yeni su kaynağı bulmayacaksak gelecekte ne yapacağız bilmiyorum."
13. "Kimse yaptıkları işi umursamıyor ve sadece maaşları için çalışıyor."
14. "Her geçen gün yaşam daha da zorlaşıyor ve kimse bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapmıyor."
15. "Eskiden sokaklar böceklerle dolu olurdu. Kelebekler, uğur böcekleri ve ne ararsanız. Geçtiğimiz yıllarda dışarıda sadece sinekler var."
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16. "Telefon bağımlılığı öyle bir aşamaya geldi ki, hiç fark etmeden günün 8 saatini telefonda geçirebiliyorsunuz."
17. "Günümüzde insanlar daha çok çalışırken ve kendilerine bile zaman bulamazken yemek yapmaya zaman ayıramamaları ve fast food sektörüne olan eğilim beni çok endişelendiriyor."
18. "Zenginler daha da zenginleşirken normal insanların gün geçtikce daha da fakirleşiyor olması."
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"İnsanlar eskisiyle kıyaslanamayacak kadar görgüsüz ve bu toplum hayatımız hakkında çok fazla şey anlatıyor. o kadar haklı ki