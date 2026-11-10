Salvador Dali Hakkında Duyduğunuzda Şaşıracağınız 7 Gerçek

Hayatındaki en çarpıcı ayrıntılardan biri diyebiliriz... Kendisinden önce doğan bir abisi vardı, o da Salvador adını taşıyordu. Abisi, Dalí doğmadan dokuz ay önce hayatını kaybetti. Böylece ailesi Dalí'ye abisinin ismini verdi.

Tabii bu olay çocukluğunu ve kişiliğini bütünüyle şekillendirmemiştir. Ama ölüm, kimlik ve benlik gibi konular üzerinde düşünmesine neden olmuştur.