Salvador Dali Hakkında Duyduğunuzda Şaşıracağınız 7 Gerçek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tuhaf figürleriyle ve rüyaları andıran eserleriyle sanat tarihinin en önemli isimlerinden biriyle birlikteyiz! Salvador Dalí sadece resimleriyle değil, aynı zamanda kendine özgü duruşu, ilgi çekici davranışları ve düşünceleriyle de insanları etkilemiştir.
Gelin, Dalí hakkında bilinmeyen gerçeklere bakalım!
1. Kendisinden önce ölen abisinin adını taşıyor.
2. Ünlü bıyığı da bir sanat eseridir.
3. Zaman algımızı sorgulayan eseri: Belleğin Azmi
4. İlginç tasarımlar yapardı: Istakoz Telefon
5. Sanat okulundan mezun olmamıştır.
6. Uyku ile uyanıklık arasındaki anlardan ilham aldı.
7. Sinema ve tasarımla da ilgilendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın