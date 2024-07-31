Dünyada İş Gücünün En Değerli Olduğu 12 Ülke
Dünyada İş Gücünün En Değerli Olduğu 12 Ülke
Dünya üzerinde iş gücünün en değerli olduğu ülkeleri sıralamak zor ama bir o kadar da heyecan verici! İşte size dünyanın dört bir yanında çalışanların gözdesi olan ülkelerden bazıları:
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1. İsviçre
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2. Lüksemburg
3. Norveç
4. Avustralya
5. ABD
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6. Danimarka
7. İsveç
8. Almanya
9. Singapur
10. Kanada
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