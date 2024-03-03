Dünyada Flört ve İlişki Anlaşıyı Radikal Şekilde Değişiyor: Kadın da Erkek de Artık Daha Sabırsız!
Dünyada Flört ve İlişki Anlaşıyı Radikal Şekilde Değişiyor: Kadın da Erkek de Artık Daha Sabırsız!
Dünyada flört anlayışı artık kökten değişiyor. Uzmanlar yeni flört anlayışındakadının da erkeğin de çok daha sabırsız olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırma ilk buluşma sonrası bir daha aranmayan insanların oranında da büyük artış olduğunu gösteriyor.
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New York ve Londra merkezli araştırma şirketi Opinium'un çalışmasına göre, aşk hayatı konusunda "acımasız" davrananların oranı giderek artıyor.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Opinium'un anketine katılanların neredeyse yarısı (yüzde 47), emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini; randevuyu erken bitirdiklerini ve bir daha aramadıklarını söyledi.
Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie yeni flört anlayışıyla ilgili şunları söyledi: "Fiyatlar arttıkça, bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor."
Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West ise yeni flört anlayışının 'acımasız' olduğu yönündeki eleştirilere katılmıyor.
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