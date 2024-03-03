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Dünyada Flört ve İlişki Anlaşıyı Radikal Şekilde Değişiyor: Kadın da Erkek de Artık Daha Sabırsız!

Dünyada Flört ve İlişki Anlaşıyı Radikal Şekilde Değişiyor: Kadın da Erkek de Artık Daha Sabırsız!

ilişki Flört
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 16:18

Dünyada flört anlayışı artık kökten değişiyor. Uzmanlar yeni flört anlayışındakadının da erkeğin de çok daha sabırsız olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırma ilk buluşma sonrası bir daha aranmayan insanların oranında da büyük artış olduğunu gösteriyor. 

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New York ve Londra merkezli araştırma şirketi Opinium'un çalışmasına göre, aşk hayatı konusunda "acımasız" davrananların oranı giderek artıyor.

New York ve Londra merkezli araştırma şirketi Opinium'un çalışmasına göre, aşk hayatı konusunda "acımasız" davrananların oranı giderek artıyor.

Uzmanlar yeni flört anlayışında artık kadının da erkeğin de çok daha sabırsız olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Opinium'un anketine katılanların neredeyse yarısı (yüzde 47), emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini; randevuyu erken bitirdiklerini ve bir daha aramadıklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Opinium'un anketine katılanların neredeyse yarısı (yüzde 47), emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini; randevuyu erken bitirdiklerini ve bir daha aramadıklarını söyledi.

1996-2010 yılları arasında doğan Z kuşağı insanlar arasında bu oran yüzde 56'ya kadar çıkıyor. 

İlişki koçu ve televizyon sunucusu Fahima Mahomed, insanların 'eskisi kadar sabırlı olmadığına' da dikkat çekiyor. 

Kaynak

Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie yeni flört anlayışıyla ilgili şunları söyledi: "Fiyatlar arttıkça, bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor."

Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie yeni flört anlayışıyla ilgili şunları söyledi: "Fiyatlar arttıkça, bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor."

Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West ise yeni flört anlayışının 'acımasız' olduğu yönündeki eleştirilere katılmıyor.

Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West ise yeni flört anlayışının 'acımasız' olduğu yönündeki eleştirilere katılmıyor.

Dr. Caroline West, gelinen durumla ilgili şunları söyledi: 

Ekonomik baskılar ve artan fiyatlarla birlikte, pek çok kişinin flört alışkanlıklarını, genellikle pragmatik bir yaklaşımla yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil.

'Bazıları buna acımasızlık dese de aslında anlamlı bağlantılar kurmak için zaman ve kaynaklara öncelik vermekle ilgili.'

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