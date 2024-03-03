Dünyada Flört ve İlişki Anlaşıyı Radikal Şekilde Değişiyor: Kadın da Erkek de Artık Daha Sabırsız!

Dünyada flört anlayışı artık kökten değişiyor. Uzmanlar yeni flört anlayışındakadının da erkeğin de çok daha sabırsız olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırma ilk buluşma sonrası bir daha aranmayan insanların oranında da büyük artış olduğunu gösteriyor.