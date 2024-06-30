Dünya Starlarını Türkiye'ye Getiren Organizatör Ahmet San: "Tarkan Potansiyelini Kullanamadı!"

Üstün Barışta, Galatasaray Lisesi’nden abim ve aynı zaman değerli bir yaşam mentörü… Kitap yazmam hususunda beni motive eden de yönlendiren de odur aslında. 2019 öncesi bir kitap yazdım, daha sonra yazdıklarımı pek beğenmediğime karar verdim ve her şeyi sil baştan yaptım. Araya pandemi girdi fakat yavaş yavaş da olsa yol katetmeyi başardım. Yakın zamanda da kitabı nihayet tamamladım. Kitabın isim konusu da farklı bir şekilde ilerledi.

Benim soyadım “San” yani Şan anlamına geliyor. Reklamcı ve yazar dostum Ateş İlyas Başsoy ile bir araya geldiğimizde bana “kitabın isim ve kapak çalışmasını ben yapmak isterim” demişti. Yaptığımız toplantıların bir tanesinde genç bir arkadaşımızın da fikri ile “Ahmet San’ın Muhteşem Hayatı” ismi ortaya çıktı. Bence tüm insanların hayatı muhteşemdir. Bu derece bir niteleme biraz fazla geldi. Nitelik yerine niceliğe vurgu yapmak daha iyi olur diye düşündük ve “Ahmet San’lı 50 Yıl” isminde karar kıldık.