Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor? 2026 Dünya Kupası Nerede, Hangi Ülkede?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 15:25

2026 FIFA Dünya Kupası, dünya çapında büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar turnuva tarihlerini ve maçların nerede yapılacağını araştırıyor. Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvada hangi ülkelerin yer alacağı da merak konusu. 

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026'da başlayacak.

2026 Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor 2026?

Dünya Kupası 1 Haziran 2026'da başlayacak. Futbolun en prestiji organizasyonlarından FIFA Dünya Kupası 2026, tüm dünyada büyük bir heyecanla takip edilecek. Milyonların heyecanla beklediği finalin tarihi de belli oldu.

Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026'da oynanacak. Ardından Dünya Kupası'nı kazanan takım ve ülke belli olacak.

FIFA Dünya Kupası Nerede, Hangi Ülkede?

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika'da geçekleştirilecek. Bu sene ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. 2026 Dünya Kupası, Organizasyon tarihinin 23. turnuvası olacak.

Dünya kupasında grup aşamaları 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 arasında oynanacak. Daha sonra eleme turları başlayacak ve tek maç eleme sistemiyle devam edilecek.

FIFA Dünya Kupası maç takvimi

  • Son 32 Tur: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

  • Son 16 Tur: 4 – 7 Temmuz 2026

  • Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

  • Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

  • Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

  • Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

Türkiye Dünya Kupası'na Katıldı mı?

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı akşamı Kosova ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın ardından Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli olacak.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
