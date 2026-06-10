Dünya Kupası Maçları Hangi Kanalda? TRT Dünya Kupası Şifreli mi, Frekansı Ne?

Dünya Kupası maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak.

TRT'den yapılan resmi açıklamada, 48 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği bu dev turnuvanın Türkiye sınırları içinde TRT 1 ve TRT Spor kanalları üzerinden izlenebileceği duyuruldu.

Dünya Kupası Maçları Şifresiz mi?

Evet, Dünya Kupası maçları şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT, maçların tamamen şifresiz, net ve kesintisiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

Ancak, bu konforu kesintisiz yaşayabilmek için evlerdeki uydu alıcılarının TRT’nin uluslararası yayın standartlarına uygun güncel parametrelerle güncellenmesi gerekiyor.

TRT Frekans Ayarını Kimler Yapacak?

TRT'nin açıklamasına göre, daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek yok. Bu izleyiciler, Dünya Kupası maçlarını Türkiye’de TRT1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebilecek.