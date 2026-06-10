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Dünya Kupası Maçları Hangi Kanalda? TRT Dünya Kupası Şifreli mi, Frekansı Ne?

etiket Dünya Kupası Maçları Hangi Kanalda? TRT Dünya Kupası Şifreli mi, Frekansı Ne?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 11:15
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Dünyanın gözü kulağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrildi. Tam 24 yıl aranın ardından Türkiye'nin de katıldığı Dünya Kupası, ülkemizde büyük bir heyecanla takip edilecek. 

Türkiye'deki yayıncı kuruluş TRT, futbol heyecanını ekranlara taşıyacak. TRT, futbolseverleri maç yayınlarında herhangi bir teknik aksaklık veya telif engeline takılmamaları adına uyardı. TRT'de Dünya Kupası maçlarını izlemek için uydu frekans ayarlarını yapmak gerekiyor.

İşte TRT Dünya Kupası Frekans ayarları.

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Dünya Kupası Maçları Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dünya Kupası Maçları Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dünya Kupası maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak.

TRT'den yapılan resmi açıklamada, 48 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği bu dev turnuvanın Türkiye sınırları içinde TRT 1 ve TRT Spor kanalları üzerinden izlenebileceği duyuruldu.

Dünya Kupası Maçları Şifresiz mi?

Evet, Dünya Kupası maçları şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT,  maçların tamamen şifresiz, net ve kesintisiz olarak yayınlanacağını açıkladı. 

Ancak, bu konforu kesintisiz yaşayabilmek için evlerdeki uydu alıcılarının TRT’nin uluslararası yayın standartlarına uygun güncel parametrelerle güncellenmesi gerekiyor.

TRT Frekans Ayarını Kimler Yapacak?

TRT'nin açıklamasına göre, daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek yok. Bu izleyiciler, Dünya Kupası maçlarını Türkiye’de TRT1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebilecek.

Dünya Kupası TRT Frekans Bilgileri

Dünya Kupası TRT Frekans Bilgileri

Sinyal sorunu yaşamak istemeyen izleyicilerin, dijital uydu alıcılarının 'Manuel Kanal Arama' menüsüne girerek aşağıdaki değerleri manuel olarak tanımlaması gerekiyor:

  • Uydu: Türksat 4A

  • Frekans: 11794

  • Polarizasyon: V (Dikey)

  • Sembol oranı: 30000

  • FEC: 3/4

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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