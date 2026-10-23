Düğününe Çağırsa Çeyrek Altın Takacağımız Burçlar
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Astrolojiye göre bazı burçlar, sevdiklerine karşı cömert tavırları ve güçlü bağlılıklarıyla öne çıkıyor. Kimileri mutlulukları paylaşmayı severken kimileri de özel günlerde sevdiklerini yalnız bırakmamaya önem veriyor. Peki, düğününe davet etse çeyrek altın takmaktan çekinmeyeceğimiz burçlar hangileri?
Kaynak: Astrology.com
Aslan burcu: Sevdiklerinin mutlu gününde jest yapmaktan çekinmiyor
Yengeç burcu: Birlikte büyüdüğü insanların düğününü kolay kolay unutmuyor
Boğa burcu: Kalıcı ve değerli hediyeleri önemsiyor
Balık burcu: Hediyenin maddi değerinden çok taşıdığı anlama bakıyor
Terazi burcu: Özel günlerde zarif jestleriyle öne çıkıyor
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