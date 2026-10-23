Düğününe Çağırsa Çeyrek Altın Takacağımız Burçlar

Empati yetenekleri ve duygusal yaklaşımlarıyla öne çıkarılan Balık burçları, sevdiklerinin mutluluğunu kendi mutlulukları gibi görebiliyor. Onlar için önemli olan yalnızca hediyenin maddi değeri değil, karşı tarafa hissettirdiği anlam da olabiliyor.

Ancak uzun süredir hayatlarında olan birinin düğünü söz konusu olduğunda, imkanları elveriyorsa daha anlamlı bir hediye vermek isteyebiliyorlar. Balık burçları için çeyrek altın, mutluluğa ortak olmanın sembolik bir yolu olarak görülebiliyor.