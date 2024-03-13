Düğününde İlk Dans Şarkın Hangisi Olacak?
Düğününde İlk Dans Şarkın Hangisi Olacak?
Sen bize hayalindeki düğünü anlat, biz de sana o ilk dansını yapacağın unutulmaz şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle düğün yerini seçer misin?
2. Peki masa düzeni?
3. Gelin çiçekleri hangisi olmalı?
4. Nasıl bir ışıklandırma olmalı peki?
5. Gelinliği seçer misin?
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6. Damatlığı da seçer misin?
7. Biraz da tatlı konuşalım... Pastan hangisi?
8. Son olarak hangi fotoğraf hayalindeki düğüne çok daha yakın?
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