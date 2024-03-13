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Düğününde İlk Dans Şarkın Hangisi Olacak?

etiket Düğününde İlk Dans Şarkın Hangisi Olacak?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 15:04

Sen bize hayalindeki düğünü anlat, biz de sana o ilk dansını yapacağın unutulmaz şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle düğün yerini seçer misin?

2. Peki masa düzeni?

3. Gelin çiçekleri hangisi olmalı?

4. Nasıl bir ışıklandırma olmalı peki?

5. Gelinliği seçer misin?

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6. Damatlığı da seçer misin?

7. Biraz da tatlı konuşalım... Pastan hangisi?

8. Son olarak hangi fotoğraf hayalindeki düğüne çok daha yakın?

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Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

Ed Sheeran - Perfect

Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

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