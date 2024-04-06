Düğünde Gördükleri En Tuhaf Olayları Paylaşarak Türk Dizilerine Taş Çıkaran 15 Kişi
Düğünde Gördükleri En Tuhaf Olayları Paylaşarak Türk Dizilerine Taş Çıkaran 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/briangalindo...
Düğünler büyüleyici olabilir ama aynı anda da felaketlerle sonuçlanabilir. Düğünlerde gördükleri en kötü şeyleri bizlerle paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Evlilik yeminlerinden hemen önce sağdıç mikrofonu eline aldı ve geline olan aşkını itiraf etti. Lafını bitirmesiyle kargaşa başladı."
2. "Gelinin sorunlu kız kardeşi düğüne davetsiz geldi ve üstelik de üstünde bir gelinlikle geldi sonra da geline saldırdı. Ablasını fazla kıskanıyormuş."
3. "Gelinin babası tüm konuşması boyunca damatı aşağıladı ve iki aile arasında kavgaya neden oldu. Damada borcu olduğundan adamı hiç sevmiyormuş."
4. "Gelin düğünde bayıldığı için hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Düğün salonu paralarını geri vermediği için düğünün geri kalanını hastanede yapmak zorunda kaldılar."
5. "İki tarafın anneleri birbirlerini hiç sevmedikleri için düğünde kavga çıkardılar ve tüm düğünü bize zehir ettiler."
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6. "Damadın arkadaşlar ilgi odağı olmayı sevdikleri için her adımda bulunmaya çalıştılar. Damat mı evleniyor arkadaşları mı evleniyor belli bile değildi."
7. "Damat evlilik yemininden hemen önce başka birine aşık olduğunu itiraf etti ve düğünü terk edip gitti. O andan sonra işler çok garipleşti."
8. "Takı kavgaları yüzünden kavgalarla biten çok düğün gördüm. Cidden insanlar sanki para için evleniyorlarmış gibi davranıyorlar."
9. "500 kişinin katıldığı düğüne gelin gelmedi. Gene de kutlama partimizi yaptık ve damat iki sene sonra başka birileriyle evlendi."
10. "Dansın ortasında kullanılan kıvılcım efetkleri yüzünden gelinin elbisesi alev aldı. Damadın hızlı düşüncesiyle felaketten kurtulunda ama gene de gelin gününü hastanede geçirmek zorunda kaldı."
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11. "Düğünde yemek yiyen herkes zehirlendi. O günün akşamı hastane elbiseli insanlarla dolup taşıyordu. Gelin ile damat da balaylarını hastanede geçirmek zorunda kaldılar."
12. "Düğündeki kadınlar arasında çicek kavgası çıktı. Bir iki kişi hastanelik oldu..."
13. "Gelinin eski sevgilisi düğüne yalan bomba ihbarı yaptı ve tüm düğün iptal edilmek zorunda kaldı."
14. "Gelinin annesi ve üvey annesi kavga etti ve üvey anne kavgada gelinin annesini ısırdı. Ortalık kaos olmuştu."
15. "Düğün salonunda elektirkler kesildi ve tüm düğünü karanlıkta geçirmek zorunda kaldık."
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