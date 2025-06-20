Dua Lipa'nın En İyi Şarkısı Hangisi?
Dua Lipa hem tarzı hem de şarkıları ile resmen bir idol! Peki Dua Lipa'nın bu kadar güzel şarkısı arasından en iyisi hangisi? İşte bu sorunun yanıtı tam olarak sizde! Siz derin bir nefes alın ve seçiminizi yapın, biz de Dua Lipa'nın gelmiş geçmiş en iyi şarkısını seçelim!
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Derin bir nefes al bakalım, en iyi şarkısı hangisi?
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