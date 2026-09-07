DSG şanzıman sorunu, periyodik bakım: Ankara’da özel servis arayanların bilmesi gereken Fix Servis Oto

Otomobil bazen arızayı yüksek sesle değil, küçük işaretlerle haber veriyor. Sabah ilk kalkışta hissedilen titreme, vites değişiminde alışılmadık bir gecikme, ön takımdan gelen ses veya gösterge panelindeki bir uyarı… Bunların her biri farklı bir sistemle ilgili olabilir. Yeni nesil araçlarda mekanik ve elektronik sistemler birbirine bağlı çalıştığı için doğru servis seçiminin ilk adımı da sorunu tahmin etmek değil, doğru teşhis etmek oluyor.

Ankara Ostim’de hizmet veren Fix Servis Oto; DSG şanzıman, periyodik bakım, motor-mekanik işlemler, fren-süspansiyon kontrolleri ve bilgisayarlı arıza tespiti gibi farklı ihtiyaçları aynı servis yapısında topluyor. İşletmenin özellikle Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda grubundaki araçlara yönelik teknik tecrübesi öne çıkıyor.