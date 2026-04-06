Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Altın ve Gümüşte Neler Oluyor?

Meryem Hazal Çamurcu
06.04.2026 - 14:01

Son dönemlerde altın ve gümüş birlikte yükseliyor ya da düşüyor. Yatırımı küçük ya da büyük olsun herkes bu değişimi yakından takip ediyor elbette. Peki altın ve gümüşe neler oluyor?

Tarih boyunca altın hep önemliydi!

İnsanlar altın alıyorlar, Merkez Bankası ya da bankalar altın alıyor. Özellikle belirsizlik durumlarında insanların altın sakladığı malum. Bu anlamda altın, insanlık için oldukça önemli.

Yakın zamanda ise ilginç bir şey oldu; altın ve gümüşün birlikte hareket ettiğini gördük!

Dr. Hakan Özerol bunu güzelce açıklıyor aslında:

Altın çok artınca insanlar 'Altın çok arttı, artık gümüş mü alsak?' dediler. Ve altınla gümüş beraberce yukarıya doğru gitti, rekorlar kırdı.

Herkes hep altını yatırım aracı olarak görüyordu. Ama öyle bir an geldi ki altın artık çok arttı. O zaman genelde altın alıp yatırım yapanlar altın alamaz oldular. Bu yüzden alternatifi olan gümüşe yöneldiler.

Peki altın ve gümüşün tepkileri aynı mı oluyor?

Dr. Hakan Özerol buna hayır cevabını veriyor. Çünkü altın ve gümüş aslında her zaman aynı tepkiyi vermiyor. Bu durumda da vermedi zaten. 

Dr. Hakan Özerol şöyle anlatıyor bu durumu:

31 Ocak 2026 günü hem altında hem gümüşte bir çöküş oldu. O çöküşten 3 ay önceyi referans alırsak altının dolar ons fiyatı %75 artmışken gümüş %200 arttı. O çöküş günü altın %12 düştü dolar bazında. Gümüşteki düşüş ise %35 oldu.

Altın ve gümüşün önce fiyatı arttı.

İkisinin de fiyatı arttı ama gümüş altına göre çok daha fazla arttı. Altının fiyatı %75 artarken gümüş %200 artıyor. Ama bundan 3 ay sonra bir düşüş meydana geliyor. Bu düşüş aynı artış gibi farklı oluyor. Altın %12 düşerken gümüş %35 düşüyor.

İkisi de düşüşe geçti ama farklı oranlarla!

Hem altın hem gümüş yükseldikten sonra düşüşe geçti. Ama aynı şekilde değil elbette. Yani her ne kadar beraber hareket ediyor görülseler de Dr. Hakan Özerol'un da belirttiği gibi aslında tepkileri tamamen aynı olmuyor.

Dr. Hakan Özerol şöyle devam ediyor:

Video çekilirken zirvesine göre altın %10 aşağıdayken gümüş yaklaşık %30 aşağıda. Yani aynı tepkileri vermiyorlar. Artış ve düşüşte performansları birbirinden çok farklı.

Bunun nedeni aslında basit!

Dr. Hakan Özerol nedeni şöyle anlatıyor:

Gümüş fiyatı daha oynak, daha volatil, standart sapması yüksek. 

Gümüşün bu özellikleri elbette onu altından daha güvensiz yapıyor. Bu özelliklere bakarak tarih boyunca neden altına yatırım yapıldı anlamak mümkün. Yani Dr. Hakan Özerol'a göre gümüş daha riskli!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
