Donmuş Halde Tüketildiğinde İçerdikleri Protein ve Lif ile Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Meyve
Donmuş Halde Tüketildiğinde İçerdikleri Protein ve Lif ile Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Meyve
Kaynak: https://www.eatingwell.com/best-froze...
Beslenme uzmanları, hedefiniz kilo vermek ise, meyve ve sebze alımınızı artırmanızı öneriyor. Eğer siz de her seferinde hazırlamaya üşenenlerdenseniz meyveyi dondurarak tüketebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında yemeye uygun olacak şekilde dondurulmuş meyveler nasıl tüketilmeli gelin bir bakalım. 👇
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