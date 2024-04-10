Donmuş Halde Tüketildiğinde İçerdikleri Protein ve Lif ile Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Meyve

2022 tarihli bir araştırma, mango tüketen hem çocukların hem de yetişkinlerin daha kaliteli bir sindirim sistemine sahip olduğunu buldu. Özellikle mango yiyen erkeklerin, mangodan kaçınanlara kıyasla daha düşük BMI, bel çevresi ve vücut ağırlığına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Genel olarak, diyetinizde mangoya sahip olmak, daha fazla lif, magnezyum, potasyum ve A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra daha az ilave şeker alma şansınızı artırıyor.