Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Donmuş Halde Tüketildiğinde İçerdikleri Protein ve Lif ile Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Meyve

Donmuş Halde Tüketildiğinde İçerdikleri Protein ve Lif ile Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Meyve

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 20:02

Beslenme uzmanları, hedefiniz kilo vermek ise, meyve ve sebze alımınızı artırmanızı öneriyor. Eğer siz de her seferinde hazırlamaya üşenenlerdenseniz meyveyi dondurarak tüketebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında yemeye uygun olacak şekilde dondurulmuş meyveler nasıl tüketilmeli gelin bir bakalım. 👇

Kaynak: https://www.eatingwell.com/best-froze...

Dünya genelinde günlük meyve tüketimi oranı oldukça az.

Dünya genelinde günlük meyve tüketimi oranı oldukça az.

Ne yazık ki, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 12'si günlük önerilen meyve miktarını tüketiyor. Yeterli miktarda tüketmeyen 10 yetişkinden 9'undan biriyseniz, dondurulmuş meyveler kilo vermenize yardımcı olabilir. Dondurulmuş meyveler erişilebilir, uygun fiyatlı, bütçeye uygundur ve her zaman yemeye hazırdır ayrıca yıkama veya kesme gerekmez. Peki dondurulmuş tüketildiğinde daha çok işe yarayan meyveler hangileri?

1. Muz

1. Muz

Beslenme uzmanı ve yemek kitabı yazarı Wendy Jo Peterson'a göre, zulanızda bulunması gereken en iyi meyvelerden biri donmuş muzlardır. 'Dondurulmuş muzlar, beslenmeyi artırırken nihai kremsi, tatlı kıvamı oluşturmak için smoothielere mükemmel bir katkıdır. Küçük bir muz, 3 gram lif ve bağırsak dostu probiyotikler sağlar.

2. Yaban mersini

2. Yaban mersini

Küçük boyutlarına rağmen, besin değeri bakımından yaban mersinleri bir hazineye eşdeğerdir. USDA'nın verilerine göre, 1 fincan yaban yaban mersini, 10 gram doğal şeker ve 6 gram diyet lifi içerir.

3. Kiraz

3. Kiraz

Sağladıkları iltihap önleyici etkiler sayesinde sabah kiraz tüketmek oldukça faydalıdır. Tart kirazları, antrenmandan sonra kas iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olduğu gösterilen antosiyaninler açısından zengindir. Kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için fiziksel aktiviteyi artırıyorsanız, bu dondurulmuş meyve yeni en iyi arkadaşınız olabilir.

4. Mango

4. Mango

2022 tarihli bir araştırma, mango tüketen hem çocukların hem de yetişkinlerin daha kaliteli bir sindirim sistemine sahip olduğunu buldu. Özellikle mango yiyen erkeklerin, mangodan kaçınanlara kıyasla daha düşük BMI, bel çevresi ve vücut ağırlığına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Genel olarak, diyetinizde mangoya sahip olmak, daha fazla lif, magnezyum, potasyum ve A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra daha az ilave şeker alma şansınızı artırıyor.

5. Nar

5. Nar

Nar ¾ fincan porsiyon başına 6 gramlık mükemmel bir lif kaynağı sağlar. Ayrıca nar taneleri, zamanla hücresel hasar oluşturan serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan önemli antioksidanlar olan polifenoller de içerir.

6. Çilek

6. Çilek

Bir fincan dondurulmuş çilek 3 gram diyet lifi içerir ve sadece 50 kaloriye sahiptir. Düşük kalorili oluşu ve doğal tatlılığı ile, kilo verme hedeflerinizden daha fazlasını başarmanıza yardımcı olurken tatlı ihtiyacınızı giderir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın