article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump Tehditlerinde Vites Artırdı, İran'ı Yeryüzünden Sileceğini Söyledi

Donald Trump Tehditlerinde Vites Artırdı, İran'ı Yeryüzünden Sileceğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 21:45

Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilere eşlik eden ABD savaş gemilerine saldırması halinde “İran’ın ağır bir karşılıkla karşılaşacağı ve yeryüzünden silinme tehdidiyle yüzleşeceği” yönünde sert açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hürmüz Boğazı'ndaki çaresizliği Trump'ı sinirlendiriyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki çaresizliği Trump'ı sinirlendiriyor.

Fox News’a konuşan Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran’ın bölgede ABD donanmasına ait gemilere saldırması halinde “ağır sonuçlarla karşılaşacağı ve yeryüzünden silineceği” yönünde sert ifadeler kullandı.

Boğaz'da gerilim giderek tırmanıyor.

Boğaz'da gerilim giderek tırmanıyor.

U.S. Central Command (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda İran’ın ABD savaş gemileri ile bölgeden geçen ticari gemilere saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıya karşılık olarak İran’a ait 6 botun vurularak batırıldığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper ise, söz konusu botların sivil gemileri hedef aldığı gerekçesiyle müdahalenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın