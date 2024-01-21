Donald Trump, Kanlı Olaylarla Bıraktığı Başkanlığın Ardından Son Dört Yılda Neler Yaptı?
Donald Trump, Kanlı Olaylarla Bıraktığı Başkanlığın Ardından Son Dört Yılda Neler Yaptı?
ABD tarihinin ve tüm siyaset dünyasının en sansasyonel ve tartışmalı başkanlarından birisi Donald Trump.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2021'de kanlı bir devir sürecinin ardından görevinden ayrılmıştı.
Buna rağmen tek bir gün olsun gündemden düşmeyen Trump; yargılamaların, soruşturmaların, suçlamaların gölgesinde dört sene geçirdi.
Bugünlerde yeniden Başkan Adayı olmak için çabalayan Trump'ın son dört yılı nasıl geçmiş birlikte inceleyelim.
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2016'da kazandığı başkanlık koltuğunu dört sene sonra şaibeli ve hileli olduğunu ileri sürdüğü bir seçimin sonunda Joe Biden'a teslim etti Trump.
2020'deki Başkanlık Seçimi'nin Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaybeden Trump, seçim sonuçlarının meşru olmadığını savundu.
2023 Ağustos ayında, Donald Trump seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletindeki dava nedeniyle Atlanta'daki Fulton İlçe Hapishanesi'ne teslim oldu ve işlemlerin ardından kefaletle serbest bırakıldı.
Trump'ın sonraki hedefi ise 2024 yılında yapılacak seçimlerde kaybettiği koltuğunu yeniden kazanmak ve tekrar ABD Başkanı seçilmek olacak.
Mağduriyet kimliği dünyanın her yerinde siyaset dünyasında etkili olan bir kimlik. Başkanlıktan ayrılma sürecinde yaşadıkları da Trump'ı kendi seçmeninin gözünde kahramanlaştırdı.
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Trump son olarak, Cumhuriyetçi Parti’nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilkinde Iowa'daki oylamayı açık ara farkla kazandı. Eski başkan, partisinin adaylığı için yarıştığı diğer adayların toplamından daha fazla oy aldı.
Yaptığı konuşmada Biden'ı hedef alan Trump, mevcut başkanı şu sözlerle eleştirdi: “Başkan'a karşı aşırı sert olmak istemiyorum. Ama şunu söylemeliyim ki kendisi ülke tarihimizdeki en kötü başkan.”
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