Donald Trump, Kanlı Olaylarla Bıraktığı Başkanlığın Ardından Son Dört Yılda Neler Yaptı?

ABD tarihinin ve tüm siyaset dünyasının en sansasyonel ve tartışmalı başkanlarından birisi Donald Trump.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2021'de kanlı bir devir sürecinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Buna rağmen tek bir gün olsun gündemden düşmeyen Trump; yargılamaların, soruşturmaların, suçlamaların gölgesinde dört sene geçirdi.

Bugünlerde yeniden Başkan Adayı olmak için çabalayan Trump'ın son dört yılı nasıl geçmiş birlikte inceleyelim.