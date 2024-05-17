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Dolandırıcıların ATM’de Yeni Yöntemi: El Çabukluğu ile Kartları Çalıyorlar

Dolandırıcıların ATM’de Yeni Yöntemi: El Çabukluğu ile Kartları Çalıyorlar

ATM
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 11:47

İstanbul’da ATM önlerinde özellikle yabancı uyruklu kimselere yardım bahanesiyle yaklaşan ve el çabukluğu ile ele geçirdikleri kartlardan harcama yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde, yabancı uyruklu kişilerin kartlarından harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde, yabancı uyruklu kişilerin kartlarından harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin mağdurların yanına "yardım" bahanesiyle gelip el çabukluğuyla kartlarını aldıklarını, ardından kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, daha sonra ise pos cihazı üzerinden harcama yaptıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin mağdurların yanına "yardım" bahanesiyle gelip el çabukluğuyla kartlarını aldıklarını, ardından kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, daha sonra ise pos cihazı üzerinden harcama yaptıklarını tespit etti.

Kimlik ve adresleri belirlenen 3 şüpheli özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kimlik ve adresleri belirlenen 3 şüpheli özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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