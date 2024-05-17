Dolandırıcıların ATM’de Yeni Yöntemi: El Çabukluğu ile Kartları Çalıyorlar
Dolandırıcıların ATM’de Yeni Yöntemi: El Çabukluğu ile Kartları Çalıyorlar
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde, yabancı uyruklu kişilerin kartlarından harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin mağdurların yanına "yardım" bahanesiyle gelip el çabukluğuyla kartlarını aldıklarını, ardından kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, daha sonra ise pos cihazı üzerinden harcama yaptıklarını tespit etti.
Kimlik ve adresleri belirlenen 3 şüpheli özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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