Dolandırıcıların ATM’de Yeni Yöntemi: El Çabukluğu ile Kartları Çalıyorlar

İstanbul’da ATM önlerinde özellikle yabancı uyruklu kimselere yardım bahanesiyle yaklaşan ve el çabukluğu ile ele geçirdikleri kartlardan harcama yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.