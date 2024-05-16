Dolandırıcılar Uyurken Telefonunu Hackledi: 10 Dakikada 300 Bin Lira Kaybetti
Dolandırıcılar Uyurken Telefonunu Hackledi: 10 Dakikada 300 Bin Lira Kaybetti
Elazığ’da telefonunu bozuk olduğu için telefoncuya götüren 48 yaşındaki Ali Akbaş, hayatının şokunu yaşadı. Akbaş’ın telefonunun gece saatlerinde hacklendiği ve bankadan yaklaşık 300 bin lira kredi çekilerek başka hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Mağdur vatandaş, çekilen paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu belirterek, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istedi.
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Edinilen bilgiye göre Ali Akbaş’ın hacklenen telefonundan 4 Mayısta gece 02.47’de mobil bankacılık hesabına girildi.
Dolandırıcılar ilk olarak Akbaş adına kredi çekti. Kredi çekmenin yanı sıra nakit avans hesabını da kullanan dolandırıcılar, 10 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin lirayı parça parça olmak üzere farklı şahısların hesaplarına gönderdi.
Sabah kalktığında telefonu açılmayan Akbaş, bozulduğunu düşünerek tamir için tamirciye götürdü. Herhangi bir arıza bulamayan telefoncu, virüs girmiş olabileceğini değerlendirerek telefona format attı.
Ardından eve gelerek mobil banka hesaplarını geri yükleyen ve giriş yapan Akbaş, neye uğradığını şaşırdı. Hesabının ekside olduğunu ve kredi çekildiği gören Akbaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı zamanda banka ile görüşen Akbaş’ın hesabı bloke edildi. Asgari ücret ile çalıştığını ve bu kadar parayı ödeyecek durumunun olmadığını belirten Akbaş, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.
Yaklaşık bir ay önce bir program indirdiğini vurgulayan Akbaş, ''Ondan olacağını düşünmüyorum. Programı da olay gerçekleşmeden bir hafta önce silmiştim. Mailime de müdahale edilmiş ve gelen kutusundakiler çöp kutusuna atılmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Yapan kişiler profesyonel çalışmış. 10 dakika içerisinde 300 bin lira dolandırdılar. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok. Mağduriyetimin görülmesini ve giderilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.
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