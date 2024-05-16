Dolandırıcılar Uyurken Telefonunu Hackledi: 10 Dakikada 300 Bin Lira Kaybetti

Elazığ’da telefonunu bozuk olduğu için telefoncuya götüren 48 yaşındaki Ali Akbaş, hayatının şokunu yaşadı. Akbaş’ın telefonunun gece saatlerinde hacklendiği ve bankadan yaklaşık 300 bin lira kredi çekilerek başka hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Mağdur vatandaş, çekilen paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu belirterek, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istedi.