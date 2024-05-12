Türkiye’de de Forma Giyen Edgar IE Hakkında Dolandırıcılık İddiası: ‘Kendisi Yerine Kardeşini Yolladı’
Türkiye’de de Forma Giyen Edgar IE Hakkında Dolandırıcılık İddiası: ‘Kendisi Yerine Kardeşini Yolladı’
Bir dönem Türkiye’de Trabzonspor ve Başakşehir formaları da giyen Edgar IE hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Dinamo Bükreş’e transfer olan Edgar IE, Rumen takımına kendisi yerine kardeşini gönderdi. Oyununcunun kötü performansı ve İngilizce bilmemesinden şüphelenen kulüp test yaptırmaya karar verdi.
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Kuzey Ekspres Gazetesi’nden Furkan Çelik’in haberine göre; Trabzonspor’un şampiyonluk kadrosundaki futbolculardan Edgar IE hakkında ‘dolandırıcılık’ iddiası gündeme geldi.
Edgar IE, Türkiye’de Trabzonspor forması giydikten sonra Başakşehir’e transfer olmuş, İstanbul ekibinde de yaşadığı ağır sakatlık sonrasından takımdan ayrılmıştı.
Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş’e transfer olan Edgar IE hakkında dolandırıcılık iddiası gündeme geldi.
İddiaya göre; Edgar IE Bükreş’e kendisi yerine kardeşini gönderdi.
Dinamo Bükreş kulübü, bu şüpheleri gidermek için bazı testler yapmayı planlıyor. Ancak, Edgar Ie'nin antrenmanlarda ve maçlarda performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla zayıf iletişimi ve beklenenden daha zayıf İngilizcesi, gerçek kimliği konusundaki şüpheleri artırmış durumda.
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Dinamo Bükreş'in Edgar Ie ile sözleşmeyi feshetmek istediği de iddialar arasında yer alıyor. Edgar Ie, Dinamo Bükreş formasıyla sadece 5 maçta sahaya çıktı ve son 5 maçtır kadroya alınmıyor.
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