Türkiye’de de Forma Giyen Edgar IE Hakkında Dolandırıcılık İddiası: ‘Kendisi Yerine Kardeşini Yolladı’

Bir dönem Türkiye’de Trabzonspor ve Başakşehir formaları da giyen Edgar IE hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Dinamo Bükreş’e transfer olan Edgar IE, Rumen takımına kendisi yerine kardeşini gönderdi. Oyununcunun kötü performansı ve İngilizce bilmemesinden şüphelenen kulüp test yaptırmaya karar verdi.