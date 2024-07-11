Dökülen Saçlarına Bulduğu Formülle "Kalpaklı" Lakabını Aldı

“Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum. Kendim için yapıyorum, hiç kimse için değil. Birileri beni beğensin, takdir etsin diye değil, kendimi hoş görüyorum. Kendimi seviyorum ve onu da yapıyorum. Saçımı en çok Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar. Bazı yaşlı insanlar, 'Her gün bununla nasıl uğraşıyorsun?' diyorlar. Her gün uğraşıyoruz işte, yapıyoruz. Sadece fırçayla, fön makinesiyle, spreyle ve jöleyle yapıyorum. Aynı zamanda topik de kullanıyoruz. Topik bizim en büyük yardımcımız. Gençler genelde beğeniyorlar ama 50-60 yaşın üstündekiler 'Bu nasıl bir saç tipi?' gözüyle bakarak, 'Değiştir, kestir' diyorlar.”