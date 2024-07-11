Dökülen Saçlarına Bulduğu Formülle "Kalpaklı" Lakabını Aldı
Dökülen Saçlarına Bulduğu Formülle "Kalpaklı" Lakabını Aldı
Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Her gün kalpak formuna ulaşması için yaklaşık bir saat uğraştığı saç stilinin hikayesi ise oldukça ilginç.
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2010 yılında Sivas'tan Eskişehir'e taşınan Sokulgan saç dökülmesinden şikayetçiydi. Saçlarını geri kazanmak için de çeşitli ürünlere başvurdu.
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Geri çıkan saçlar oldukça sert olunca 56 yaşındaki adam bir formül buldu. Saçını kalpak formunda şekillendirmek...
Saçından ötürü Kalpaklı lakabını alan Sokulgan bu stil için her gün bir saat uğraştığını belirtti.
Gelen olumsuz yorumları önemsemeyen ve böyle mutlu olduğunu söyleyen Sokulgan İHA'ya verdiği röportajda şunları söyledi;
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hergün göremeyeceğimiz şeylerden biri
o saç gerçekse kullandığı ürün neyse onu dünyanın en hızlı zengin olan adamı yapar
Adam mutluysa, gerisi önemsiz.