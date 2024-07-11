Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dökülen Saçlarına Bulduğu Formülle "Kalpaklı" Lakabını Aldı

Dökülen Saçlarına Bulduğu Formülle "Kalpaklı" Lakabını Aldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.07.2024 - 16:33

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Her gün kalpak formuna ulaşması için yaklaşık bir saat uğraştığı saç stilinin hikayesi ise oldukça ilginç.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2010 yılında Sivas'tan Eskişehir'e taşınan Sokulgan saç dökülmesinden şikayetçiydi. Saçlarını geri kazanmak için de çeşitli ürünlere başvurdu.

2010 yılında Sivas'tan Eskişehir'e taşınan Sokulgan saç dökülmesinden şikayetçiydi. Saçlarını geri kazanmak için de çeşitli ürünlere başvurdu.

Geri çıkan saçlar oldukça sert olunca 56 yaşındaki adam bir formül buldu. Saçını kalpak formunda şekillendirmek...

Geri çıkan saçlar oldukça sert olunca 56 yaşındaki adam bir formül buldu. Saçını kalpak formunda şekillendirmek...

Saçından ötürü Kalpaklı lakabını alan Sokulgan bu stil için her gün bir saat uğraştığını belirtti.

Saçından ötürü Kalpaklı lakabını alan Sokulgan bu stil için her gün bir saat uğraştığını belirtti.

Topik, jöle, sprey gibi ürünlerle bu formu yakalayan adam saç şeklinin Atatürk'le özdeşleşen kalpağa benzetilmesinden de memnun.

Gelen olumsuz yorumları önemsemeyen ve böyle mutlu olduğunu söyleyen Sokulgan İHA'ya verdiği röportajda şunları söyledi;

Gelen olumsuz yorumları önemsemeyen ve böyle mutlu olduğunu söyleyen Sokulgan İHA'ya verdiği röportajda şunları söyledi;

“Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum. Kendim için yapıyorum, hiç kimse için değil. Birileri beni beğensin, takdir etsin diye değil, kendimi hoş görüyorum. Kendimi seviyorum ve onu da yapıyorum. Saçımı en çok Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar. Bazı yaşlı insanlar, 'Her gün bununla nasıl uğraşıyorsun?' diyorlar. Her gün uğraşıyoruz işte, yapıyoruz. Sadece fırçayla, fön makinesiyle, spreyle ve jöleyle yapıyorum. Aynı zamanda topik de kullanıyoruz. Topik bizim en büyük yardımcımız. Gençler genelde beğeniyorlar ama 50-60 yaşın üstündekiler 'Bu nasıl bir saç tipi?' gözüyle bakarak, 'Değiştir, kestir' diyorlar.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cilveli Ahmet Hoca

hergün göremeyeceğimiz şeylerden biri

yasin

o saç gerçekse kullandığı ürün neyse onu dünyanın en hızlı zengin olan adamı yapar

Aysu KY

Adam mutluysa, gerisi önemsiz.