Doktorlardan Duydukları Acımazsız Cümleleri Paylaşarak Ağzımızı Açık Bırakan 15 Kişi
Doktorlardan Duydukları Acımazsız Cümleleri Paylaşarak Ağzımızı Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Sağlığımız bozulduğunda endişe ederiz ve doktorların bizi rahatlatmasını bekleriz. Ancak bazı durumlarda bunun tam tersi gerçekleşir. Doktorlar bazen daha fazla kaygı duymanıza neden olabilir. Yaşadıkları bu tarz olayları paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Böbrek taşınız var. Aa pardon bir de kansersiniz."
2. "Küçük memelerimi muayene etmeden önce bakıp, 'bu çok uzun sürmeyecek' dedi."
3. "Birkaç yıl adet düzensizliği yaşadıktan sonra bir kadın doğum uzmanından randevu aldım. Bana polikistik over sendromu teşhisi koydu. Ona bunun ne olduğunu sordum ve bana 'ben sözlük değilim, beynini kullan' dedi."
4. "6 yaşımdayken sürekli başım ağrıdığı için annem beni doktora götürdü. Doktor röntgen filmine baktı ve anneme başka çocuğu olup, olmadığını sordu. Annem bir kızı olduğunu söyledi. Doktor 'iyi çünkü oğlunuzun tümörü var' dedi. Oysa baş ağrım sinüzitten kaynaklanıyordu."
5. "Dişçim, öğürme reflekslerime inanamadığını söyledi."
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6. "İlk tanıştığımızda bir ürolog bana 'ben penis doktoruyum' demişti."
7. "Bana değil ama diğer doktorlara hamile olduğumu ve bunu bilmediğimi söyledi. Fetus zannettiği ise tümördü."
8. "Kemiklerim ağrıdığı için doktora gittim. Kemik kanserinden şüpheleniyordum. Doktorum altı hafta sonra tekrar gel dedi. 'Kansersem bu süre çok uzun değil mi?' diye sordum. 'Bu kadar acının sebebi kemik kanseriyse, her şey için çok geç' dedi."
9. "Hastalığımı teşhis edemedi ve 'İşin gereği kamyonlara ağır yük yüklüyorsun, omuz ağrısına alış' dedi."
10. "Karnımdaki ağrının stresten kaynaklandığını söyledi. İki hafta sonra mide enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldım ve apandisim patladı."
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11. "15 yaşındaydım, çocukluğumdan beri kabus görüyordum. Babamdan doktor ziyaretine benimle gelmesini istedim. Doktor, babama dikkat çekmek için uydurduğumu söyledi. Babam ona inandı ve zamanını boşa harcadığım için beni azarladı. 30 yaşındayım kabuslarım devam ediyor."
12. "Family Guy'dan alıntı yaparak, diyabet hastası olduğumu söyledi."
13. "Diş hekimim reflü hastası olduğumu bilmesine rağmen gargara ürünü kullanıp, kullanmadığımı sordu."
14. "Anneme ilgi arayan bir drama kraliçesi olduğum için düşük yapmış numarası yaptığımı söyledi. Beni 'iyi şanslar' dileyerek uğurladı. Hastanenin otoparkında yere yığıldım ve düşük yaptım."
15. "Bana 'Kendi ülkene döndüğünde her şey düzelecek' dedi."
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