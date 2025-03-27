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Doktor Levent Ela'yı Terk Etmeseydi Düğünde İlk Danslarını Edecekleri Şarkı Listesi

etiket Doktor Levent Ela'yı Terk Etmeseydi Düğünde İlk Danslarını Edecekleri Şarkı Listesi

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 23:30

Hayat bazen tam anlamıyla beklentilerimizi karşılarken bir şeyler ters gider. Eğer Doktor Levent, Ela'yı terk etmeseydi, belki de bu masalsı düğünde birlikte ilk danslarını yapacaklardı. Duyguların harman olduğu, nostalji ve aşk dolu bir atmosferde ilk danslarını yapacakları o şarkılar ne olurdu?

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1. Aşk [Official Video] - Gökhan Türkmen #Aşk

2. Hakan Altun - Aşk Bahçemsin ( Official Video )

3. Yaşar- ALDANIRIM

4. Ta Uzak Yollardan

5. Buray - İstersen (Official Music Video)

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6. Toygar Isikli - Sen Esittir Ben

7. İlyas Yalçıntaş - Sadem

8. Aslı Güngör - Aşk Herşeye Değer

9. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

10. 14 Bahar

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11. Ferhat Göçer- Takvim

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Ecivicivokke
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