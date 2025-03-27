Doktor Levent Ela'yı Terk Etmeseydi Düğünde İlk Danslarını Edecekleri Şarkı Listesi

Hayat bazen tam anlamıyla beklentilerimizi karşılarken bir şeyler ters gider. Eğer Doktor Levent, Ela'yı terk etmeseydi, belki de bu masalsı düğünde birlikte ilk danslarını yapacaklardı. Duyguların harman olduğu, nostalji ve aşk dolu bir atmosferde ilk danslarını yapacakları o şarkılar ne olurdu?