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Doksandan Fazla Adadan Oluşan Seyşeller Hakkında Duymanız Gereken 10 Bilgi

etiket Doksandan Fazla Adadan Oluşan Seyşeller Hakkında Duymanız Gereken 10 Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 17:46

Seyşeller'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ama hakkında detaylı ne biliyorsunuz? Seyşeller anlat anlat bitmez ama en dikkat çekici olan bilgileri sizin için derledik. Bunlara birlikte bakalım mı?

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1. Seyşeller nerede biliyor musunuz?

Resmi adı Seyşeller Cumhuriyeti olan bu ülke, Hint Okyanusu'nda yer alan ve 115 adadan oluşan bir ülke. Bu ülkeyi genelde herkes çok adalı bir ülke olarak biliyor. Tatil için sıklıkla tercih edilen Seyşeller, cennet diye tanımlanan ülkelerden biri. Coğrafi yapısı ve bitki örtüsü ile herkesi kendine hayran bırakan adalar ülkesinin nüfusu 2020 yılı itibariyle 100.000'miş.

2. Seyşeller, 115 adadan oluşuyor dedik.

2. Seyşeller, 115 adadan oluşuyor dedik.

Seyşeller hakkında hiçbir şey bilmeyen biri bile birçok adadan oluştuğunu biliyor. 115 adadan oluşan Seyşeller'deki adalar birbirinden çok farklı. Bazıları büyük bazıları küçük bu adalar içindeki en büyük adalar Mahé, La Digue ve Praslin adaları. En büyükleri olan bu adalar aynı zamanda en çok ziyaret edilenler. Bu adaların hepsi başka özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mahé adası, başkentin bulunduğu yer. Praslin adası ise doğayla iç içe olan bir ada.

3. Bu ada ülkesinin başkenti Victoria.

3. Bu ada ülkesinin başkenti Victoria.

Başkent Victoria, Mahé adasında bulunuyor. Mahé adası, Seyşeller'in en büyük adası. Ama bu başkent dünyanın en küçük başkentlerinden biri olarak geçiyor. Victoria şehri, küçük ama hareketli şehirlerden. Victoria şehrindeki saat kulesi en bilinen yeri. Atmosferine bayılacağınız Victoria şehri Seyşeller'in kültürel ve ticari merkezi sayılıyor.

4. Seyşeller tam bir tropikal cennet.

Tatil için çok tercih edilen Seyşeller adaları tropikal bir iklime sahip. O yüzden zaten herkesin ilgisini çekiyor. Yıl boyu sıcaklıklar 25-30 derece civarında oluyor, bu da ada ülkesini mükemmel tatil rotalarından biri yapıyor. Yıl boyunca genelde güneşli olan adalar her an ziyaret edilebiliyor. Kış ya da yaz fark etmeden seyahat edilebilecek ülke, iklimi sayesinde turistlerin akınına uğruyor!

5. Seyşeller, Dünya Miras Listesi'nde!

5. Seyşeller, Dünya Miras Listesi'nde!

Seyşeller'in Praslin Adası'nda bulunan Vallée de Mai Doğal Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yani gitmek için bile bu sebep yetmez mi? Bu park, Dünya Miras Listesi'ne girmesinin yanında ünlü Coco de Mer palmiye ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Yani her bakımdan görülmesi gereken bir yer diyebiliriz. Parkın başka bir özelliği ise siyah papağan gibi nadir türlerin bulunması.

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6. Seyşeller'e gitmek için iyi bir neden: Dev kaplumbağalar

6. Seyşeller'e gitmek için iyi bir neden: Dev kaplumbağalar

Dev kaplumbağalar da ne diye düşünebilirsiniz. Çok nadir görülen dev kaplumbağaları görmek için Seyşeller'e gitmeye değer! Uzun ömürleri ve kocaman yapılarıyla dikkat çeken bu cins kaplumbağalar 150 yıl yaşıyorlar. Dünyanın en eski canlıları diyebileceğimiz dev kaplumbağaları görüp fotoğraf çekmek için bu ada ülkesini ziyaret edebilirsiniz.

7. Bu ada ülkesinde farklı bir palmiye ağacı görebilmek mümkün!

7. Bu ada ülkesinde farklı bir palmiye ağacı görebilmek mümkün!

Palmiye ağaçları arasında görüntüsüyle dikkat çeken Coco de Mer, Seyşeller'in ünlü bir simgesi. Bunu görmek için bile ülkeye gitmek isteyenler var. Bu palmiye ağacının tohumu kocaman. Bilinen en büyük tohumlardan olan bu tohumdan çok az kaldığını da söyleyelim. Yuvarlak tohumlar 30 cm büyüklüğünde ve yaklaşık 20 kilo ağırlığında.

8. Seyşeller dalma aktiviteleriyle de meşhur!

Seyşeller dedik mi akla hemen dalmak geliyor. Dalış cenneti olarak niteleyebileceğimiz Seyşeller'de dünyaca ünlü mercan resifleri var. Dalmayı ve yeni yerler keşfetmeyi sevenler için Seyşeller ideal bir tatil mekanı. Berrak sular, çeşitli balıklar ve deniz altında görülebilecek her şeyi görmek için Seyşeller'i bir kere ziyaret etmek gerek! Su altı dünyası oldukça zengin olan Seyşeller'deki adalar keşfedilmeyi bekliyor.

9. Plaj denildi mi Seyşeller akla geliyor!

Dünyanın en güzel plajları nerede sorusunun cevabı bizce Seyşeller! Benzersiz beyaz kumlu plajlarıyla ünlü ada ülkesinde birçok güzel plaj var. Bunların en ünlülerinden biri La Digue Adası'nda bulunan Anse Source d’Argent plajı. Kristal gibi suyu olan plajda palmiye ağaçları da yer alıyor. Tam bir kartpostal görüntüsü olan plajdan Seyşeller'de daha çok var!

10. Seyşeller'in para birimini de öğrenelim...

10. Seyşeller'in para birimini de öğrenelim...

Seyşeller'e gittiğinizde kullanacağınız para Seyşeller Rupisi. Şu anda 1 Seyşeller Rupisi 2,44 TL ediyor. Ama oraya gittiğinizde Euro da kullanmak mümkün. Peki bu ülke pahalı bir ülke mi? Evet, aslında Seyşeller pahalı bir ülke. Tabii pahalı dediysek bütçenize uygun bir tatil yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Seyşeller için bütçenizi belirleyip ona göre uygun bir tatil planlamanız da mümkün elbette.

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