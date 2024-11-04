Doksandan Fazla Adadan Oluşan Seyşeller Hakkında Duymanız Gereken 10 Bilgi

Seyşeller hakkında hiçbir şey bilmeyen biri bile birçok adadan oluştuğunu biliyor. 115 adadan oluşan Seyşeller'deki adalar birbirinden çok farklı. Bazıları büyük bazıları küçük bu adalar içindeki en büyük adalar Mahé, La Digue ve Praslin adaları. En büyükleri olan bu adalar aynı zamanda en çok ziyaret edilenler. Bu adaların hepsi başka özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mahé adası, başkentin bulunduğu yer. Praslin adası ise doğayla iç içe olan bir ada.