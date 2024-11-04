Doksandan Fazla Adadan Oluşan Seyşeller Hakkında Duymanız Gereken 10 Bilgi
Doksandan Fazla Adadan Oluşan Seyşeller Hakkında Duymanız Gereken 10 Bilgi
Seyşeller'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ama hakkında detaylı ne biliyorsunuz? Seyşeller anlat anlat bitmez ama en dikkat çekici olan bilgileri sizin için derledik. Bunlara birlikte bakalım mı?
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1. Seyşeller nerede biliyor musunuz?
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2. Seyşeller, 115 adadan oluşuyor dedik.
3. Bu ada ülkesinin başkenti Victoria.
4. Seyşeller tam bir tropikal cennet.
5. Seyşeller, Dünya Miras Listesi'nde!
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