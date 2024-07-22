Doğum Gününü Kutlamayanları Kara Listeye Alan Arkadaşını İfşa Eden Sosyal Medya Kullanıcısı
Doğum Gününü Kutlamayanları Kara Listeye Alan Arkadaşını İfşa Eden Sosyal Medya Kullanıcısı
Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan ilginç durumlardan biriyle daha karşı karşıyayız: Doğum gününü kutlamayanları listelemek! Ancak beklenen tepkilerin aksine, bu paylaşım olumlu yorumlarla karşıladı.
İşte detaylar 👇
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Sosyal medyada bir kullanıcı, arkadaşının doğum gününü kutlamayanlar için hazırladığı listeyi ''Arkadaşım ruh hastası olabilir mi?'' notuyla paylaştı.👇
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Ancak gelen yorumlar tepki değil aksine çoğunlukla destek verici yorumlardan oluştu.👇
Klasör oluşturmak mı? Daha fenası da varmış.👇
Nadir de olsa eleştirenler de yok değil.
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Yok artık.👇
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