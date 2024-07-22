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Doğum Gününü Kutlamayanları Kara Listeye Alan Arkadaşını İfşa Eden Sosyal Medya Kullanıcısı

Doğum Gününü Kutlamayanları Kara Listeye Alan Arkadaşını İfşa Eden Sosyal Medya Kullanıcısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 17:24

Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan ilginç durumlardan biriyle daha karşı karşıyayız: Doğum gününü kutlamayanları listelemek! Ancak beklenen tepkilerin aksine, bu paylaşım olumlu yorumlarla karşıladı. 

İşte detaylar 👇

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Sosyal medyada bir kullanıcı, arkadaşının doğum gününü kutlamayanlar için hazırladığı listeyi ''Arkadaşım ruh hastası olabilir mi?'' notuyla paylaştı.👇

Sosyal medyada bir kullanıcı, arkadaşının doğum gününü kutlamayanlar için hazırladığı listeyi ''Arkadaşım ruh hastası olabilir mi?'' notuyla paylaştı.👇
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Ancak gelen yorumlar tepki değil aksine çoğunlukla destek verici yorumlardan oluştu.👇

Ancak gelen yorumlar tepki değil aksine çoğunlukla destek verici yorumlardan oluştu.👇
twitter.com

Klasör oluşturmak mı? Daha fenası da varmış.👇

Klasör oluşturmak mı? Daha fenası da varmış.👇
twitter.com

Nadir de olsa eleştirenler de yok değil.

Nadir de olsa eleştirenler de yok değil.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yok artık.👇

Yok artık.👇
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twitter.com

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