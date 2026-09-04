Doğukan Güngör ve Kıraç, ''Haysiyet'' İçin Stüdyoya Girdi
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in Mehmet'i olarak ekrana gelmeye hazırlanan Doğukan Güngör’den sürpriz. Yakışıklı oyuncu, dizi için usta müzisyen Kıraç'la stüdyoya girdi.
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Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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